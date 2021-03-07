سارة طه تنضم إلى فريق عمل «أحسن أب»

انضمت الفنانة الشابة سارة طه، إلى فريق عمل مسلسل "أحسن أب"، وهو من بطولة الفنان علي ربيع، حيث من المنتظر أن ينافس في السباق الرمضان 2021.

يتكون مسلسل "أحسن أب" من 15 حلقة، وينطلق تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشاركة عدد كبير من النجوم، ويدورالمسلسل في إطار كوميدي إجتماعي، وبمشاركة عدد كبير من النجوم والفنانين.

وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها الدرامية والسينمائية منها مسلسل رجالة البيت مع الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني، ومسلسل حكايات بنات، ومسلسل الأب الروحي.