وفاة اليوتيوبر الشاب عبود العمري في حادث سير وديانا كرزون والمشاهير ينعوه

عبود العمري، اليوتيوبر وصانع المجتوى الكوميدي الشاب، أحدث رحيله اليوم صدمة كبيرة على مواقع التواصل، بعد وفاته في حادث سير وعن عمر يناهز 23 عاماً، ونعاه عدد من المشاهير على مواقع التواصل.

وفاة عبود العمري تصدم الجمهور على السوشيال ميديا

وأعلن اليوم وفاة صانع المجتوى الكوميدي الأردني عبود العمري في حادث سير في جنوب أفريقيا، وتصدرت تفاصيل وفاته مواقع التواصل خاصة بعد صدمة الجمهور من رحيل نجم السوشيال ميديا الشاب عن عمر يناهز 23 عاماً، وبعد لحظات من مشاركته لمتابعيه على انستقرام لتفاصيل رحلته مع أصدقائه لجنوب أفريقيا.

تفاصيل وفاة عبود العمري

وكشفت التقارير الأولى عن تعرض حافلة عبود العمري لحادث مروع في جنوب أفريقيا اليوم، وأصيب في الحادث 4 أشخاص آخرين من الأردن ومن مرافقي عبود العمري، وتوفي الأخير بعد لحظات من نقله المستشفى، وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً ذكرت به متابعتها لتطورات الحادث ونقلها لجثمان الراحل والمصابين إلى الأردن بالإضافة إلى تواصلها مع عائلاتهم.

ونشر والد عبود العمري نعياً مؤثراً على مواقع التواصل بعد وفاة نجله، والتي أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، وقال:"ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم اثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا.. أسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ديانا كرزون وعلا الفارس تنعيان عبود العمري

ونعى عد من المشاهير الشاب الراحل عبود العمري ومنهم الفنانة ديانا كرزون والتي كتبت على حسابها بتويتر:" وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري ، لا حول ولا قوة الا بالله، توفى بحادث سير بجنوب افريقيا، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، الله يصبر اهله، إنا لله و انا اليه راجعون"، ونشرت أيضاً علا الفارس نعياً على تويتر وقالت:" اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله.. عبود العمري".

وتداول متابعي وجمهور عبود العمري فيديوهات وصوره الأخيرة في رحلته مع أصدقائه في جنوب أفريقيا، حيث شارك الراحل معظم تفاصيل رحلته ومنها رحلة السفاري الأخيرة والتي تعرضبها للحادث، ويعتبر عبود العمري من أشهر صناع المحتوى الكوميدي في الأردن، ويحظى بمتابعة كبيرة بسبب مقاطع فيديوهاته الكوميدية بالإضافة إلى أفلامه الكوميدية القصيرة على يوتيوب.