“تعليمية الداخلية” تختتم مسابقة المناظرات الطلابية

مسقط – الوطن:

اختتمت تعليمية محافظة الداخلية مسابقة المناظرات الطلابية عبر منصات الاتصال المرئي والتي نظمتها وأشرفت عليها دائرة البرامج التعليمية ممثلة في قسم الأنشطة التربوية ؛ حيث جرت التصفيات النهائية بين 4 مجموعات تُمثل ولايات المحافظة الثماني، وتم اختيار هذه الفرق بعد التصفيات التمهيدية التي جرت في وقت سابق من هذا العام، وقد تشكَّلت لجنة التقييم النهائي من المختصين من قسم الأنشطة التربوية والحقل التربوي والمحكمين الخارجيين، وقد أتاحت اللجنة للفرق الأربعة تقديم مرافعاتها حول الموضوعات التي تم طرحها؛وقد سبق هذه المرحلة تقسيم المدارس إلى 4 قطاعات؛استعدادا للبطولة الوطنية الخامسة للمناظرات ، والتي ستقام فعاليتها خلال شهر مارس الجاري.

و قالت أماني بنت سعيد الراسبية مدربة فريق تعليمية الداخلية : لقد تم اختيار مجموعة طالبات لتمثيل المحافظة في البطولة الوطنية الخامسة للمناظرات تمثلت في جنان بنت سيف الهنائية من مدرسة بسياء للتعليم الأساسي وشهد بنت مهنا الربخية من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي وبراءة بنت سعيد الرقيشية من مدرسة أم الخير للتعليم الأساسي وريم بنت سعيد القصابية من مدرسة بسياء للتعليم الأساسي.

ويقول حمود بن عبد الله العدوي مشرف مسابقة المناظرات الطلابية بمدرسة بلعرب بن سلطان للتعليم الأساسي :قد استبشرنا بالبرنامج المعد في المحافظة لإعداد جيل مناظر من الطلبة من خلال الحلقات النوعية عن بعد والتي قدمت وتقدم للطلبة واختيار الأكفاء من المدربين والمحاضرين من لهم باع طويل وإبداعي في مجال المناظرات، وما يميز هذه الحلقات كونها تقدم بطريقة سهلة وفي متناول الطالب وتقدم تاريخ المناظرات وأمثلة على المناظرات المميزة وكذلك تجارب الدول في هذا المجال كما تغرس في نفوس المشاركين أساسيات المناظرة الحديثة والحوار الهادف وكيفية الرقي المعرفي لمواجهة الطرف الآخر بالأدلة والبراهين والحجج معتمدا الثقافة المتنوعة والقراءة الواعية وأخلاقيات الحوار.

أما الطالبة براءة بنت سعيد الرقيشية تقول: نتحاور، نتناظر، نرتقي ثلاث كلمات تجسد الاهتمام الكبير الذي أولته محافظة الداخلية لفن المناظرات ، وكوني أحد أعضاء الفريق الممثل للمحافظة في البطولة الوطنية الخامسة، أجد الاهتمام الكبير بالمتناظرين من حيث تنمية قدراتهم على التناظر، والتحاور بأسلوب راق وإكسابهم المهارات والأسس المهمة من أجل رفع مستوى المتناظرين، و كان الاهتمام بالفريق جليا من خلال تقديم الحلقات التدريبية والمناظرات الودية مع فرق جامعية وحتى مع فرق من خارج السلطنة.

بينما أكدت شريفة بنت خلفان الحراصية مديرة مدرسة بسياء للتعليم الأساسي الصفوف (5- 12) بأن الأنشطة التربوية لها دور كبير في صقل شخصية الطالب، ونبوغ فكره، ولعل أبرز هذه الأنشطة التربوية: المناظرات الأدبية، فدورها كبير في النضج الفكري واللغوي للطالب، و في صقل مهارات التواصل وفنون الكلام ؛ فهي توقد سرعة البديهة وقوة اللغة وفصاحة اللسان وبيان الحجة.