اليوتيوبر الراحل عبود العمري يوثق ورفقائه اللحظات الأخيرة قبل رحيله..فيديو

شكل رحيل اليوتيوبر الأردني عبود العمري حالة من الصدمة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت العديد من الفيديوهات الخاصة به محركات البحث نظرا لوفاته المفاجئة عن عمر يناهز الـ23 عاما.

عبود العمري يسجل اللحظات الأخيرة قبل وفاته

عبود العمري تصدر الفيديو الأخير الذي نشره على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" محركات البحث حيث يسجل فيه آخر اللحظات التي جمعته وهو رفقائه أثناء رحلتهم في دولة جنوب إفريقيا قبل وقع الحادث الذي تسبب في رحيله وإصابة رفقائه ودخولهم المستشفى على إثره، وظهر اليوتيوبر الراحل عبود العمري مع رفقائه أثناء رحلتهم في أجواء سيطرت عليها البهجة والغناء والرقص حتى مع سائق السيارة التي كانت تقلهم إلى وجهتهم قبل الحادث.

تفاصيل الحادث الذي تسبب في وفاة اليوتيوبر عبود العمري

عبود العمري شكل رحيله صدمة كبيرة لأصدقائه ومحبيه وتصدرت أخباره محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وانتشرت العديد من الفيديوهات التي توثق رحلته الأخيرة في جنوب إفريقيا، في وقت بدأ التحقيق في ملابسات الحادث الذي تسبب في وفاته بينما أصيب العديد من رفقائه في الرحلة بكسور لكن حالتهم مستقرة، وتردد أن الحادث نتيجة السرعة الكبيرة التي كان تسير بها السيارة مما تسبب في انفجار إحدى الإطارات مما نتج عنه الحادث، وكان اليوتيوبر عبود العمري قد اتجه إلى جنوب إفريقيا في الأيام الماضية مع مجموعة من أصدقائه لقضاء رحلة سياحية هناك.

نقل جثمان الراحل عبود العمري إلى الأردن

عبود العمري قد أصدرت وزارة الخارجية الأردنية بياناً ذكرت به متابعتها لتطورات الحادث ونقلها لجثمان الراحل والمصابين إلى الأردن بالإضافة إلى تواصلها مع عائلاتهم، وقد نعى الراحل العديد من المشاهير منهم الفنانة ديانا كرازون التي كتبت عبر حسابها على "تويتر" رسالة نعت من خلالها الراحل فكتبت: "وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري ، لا حول ولا قوة الا بالله، توفى بحادث سير بجنوب افريقيا، الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، الله يصبر اهله، إنا لله و انا اليه راجعون"، كما نعاه كذلك والده في رسالة مبكية على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها:"ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم اثر حادث مؤسف في جنوب أفريقيا.. أسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمنا جميل الصبر والسلوان والسكينة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن عبود العمري من المقرر أن يعرض له عمل كوميدي في شهر رمضان القادم على إحدى القنوات الاردنية.