في عيد ميلاد سميحة أيوب.. تفاصيل مشاركتها في مسلسل الطاووس

يحل اليوم الإثنين الموافق 8 مارس، عيد ميلاد سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والتي قدمت عدد كبير من الأعمال الفنية الهامة على مدار مشوارها الفني.

تشارك سميحة أيوب، في مسلسل "الطاووس" الذي يتم تصويره حاليًا إستعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2021.