في عيد ميلاد سميحة أيوب.. تفاصيل مشاركتها في مسلسل الطاووس

تشارك سميحة أيوب، في مسلسل "الطاووس" الذي يتم تصويره حاليًا إستعدادًا لعرضه في شهر رمضان المقبل 2021.
وقالت النجمة سميحة أيوب -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن أهم ما يميز الدراما التليفزيونية حاليا أنها تتناول الموضوعات الاجتماعية الهادفة التي تجذب الأسرة إلى شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها أعمال غير هادفة تتناول ظواهر سلبية مثل العنف دون التركيز على المحتوى.. معربة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة العمل والتعاون مع الفنان جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز.
وأوضحت أن مسلسل "الطاووس" يلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقي، كما يحذر العمل من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" والتي تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر،حيث تشكل في بعض الأحيان تهديدا لبعض أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.
وأشارت سيدة المسرح العربي إلى أن المجتمع يتأثر بما يقدمه الفن من موضوعات مختلفة تسهم في تغيير العديد من السلوكيات، وأن الدراما الاجتماعية الهادفة تسهم في نشر الإيجابيات داخل الأسرة والمجتمع،ومن ثم ينبغي التركيز عليها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بالذوق العام،لافتة إلى أنها لم تترد في قبول المشاركة في المسلسل لحرصها على تقديم موضوعات تهم المجتمع والإنسان.
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