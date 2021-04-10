أصالة تغني في حفل خطوبة ابنتها شام والنجوم يقدمون التهاني.. فيديو وصور

شام الذهبي احتفلت بخطوبتها في حفل عائلي حضره مجموعة من المقربين منها وأسرة العروسين، كما حرصت الفنانة أصالة أثناء الحفل على الغناء لابنتها شام في هذه المناسبة السعيدة.

أصالة تغني مع ابنتها في حفل خطوبتها

شام الذهبي نشرت على خاصية "الستوري" عبر حسابها على "انستجرام" مجموعة من الصور لحفل خطوبتها التي ظهرت فيه وهي ترتدي الفستان الأبيض والتقطت لها العديد من الصور بصحبة خطيبها أحمد، ووالدتها الفنانة أصالة، كما نشرت كذلك صورًا مع عائلة خطيبها والتي علقت عليها قائلة: "عائلتي الثانية"، واقتصر حفل خطوبة شام الذهبي على حضور عائلة العروسين، كما تواجد بعض من المقربين، الفنانة أصالة قامت بالغناء في حفل خطوبة ابنتها شام التي شاركت أيضا والدتها الغناء في أغنية "نسّم علينا الهوى" للمطربة الكبيرة فيروز.

الفخامة تسيطر على حفل خطوبة شام الذهبي

شام الذهبي قدم لها التهاني كذلك العديد من النجوم من بينهم الإعلامية رضوى الشربيني التي تمنت لها السعادة في خطوتها الجديدة فكتبت الإعلامية المصرية: "مبروك يا أحلى عروسة وعريس في الدنيا، كل سعادة الدنيا بتمناهلكم يا حابيبي"، كما نشرت الفنانة كندة علوش تعليقا أعادة شام الذهبي نشره فكتبت: "مبروك أختي الصغيرة الجميلة، أتمنى لك حياة سعيدة، ربنا يوفقكم"، شام الذهبي قبل انطلاق حفل الخطوبة نشرت بعض الصور والفيديوهات من كواليس الحفل الذي ظهر مدى الاستعدادات التي قامت به أسرة الفنانة أصالة من أجله حيث أقيم في أجواء من الفخامة، وقد أثارت شام الذهبي الجدل بعدما ظهرت في صورة وهي تقبل يد خطيبها الذي قام بتقبيل رأسها.

أصالة تطلب الدعاء لابنتها شام وخطيبها

أصالة قد أعلنت أمس الجمعة عن خطوبة ابنتها شام في رسالة نشرتها عبر حسابها على "انستجرام" وطلبت الفنانة السورية الدعاء لكل من ابنتها وخطيبها أحمد الذي وصفته بالشاب الخلوق والمهذب فكتبت: "لأنّي مابخبّي عنكم معلومه وبعتقد أيّ خبر لازم تاخدوه منّي طالما أنا بينكم موجوده ، وبناء عليه اليوم خطبة بنتي شام على شب خلوق ومهذّب وأهمّ شي بيخاف من الله ، وهالفرح شاغلني بالإضافه لمسؤوليّاتي تجاه ولادي وشغلي وعيلتي وأصحابي القراب ، ولمًا يكون فيه شي جديد أنا رح خبّركم عنّه ، أدعوا لأحمد وشام يعيشوا حياة طيبه نقيّه خاليه منّ كلّ أنواع الألمّ .. وعقبال البنات والصبيان يلاقوا حلمهم ويعيشوا حياة مستقرّه حلوه نظيفه . آمين ياربّ العالمين"، وقدم العديد من النجوم التهاني للفنانة أصالة بهذه المناسبة.

يذكر أن شام الذهبي تزوجت من قبل من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر وذلك في عام 2014 لكن انتهت العلاقة بينهما بالطلاق بشكل رسمي في صيف عام 2018، كما اعلنت ابنة الفنانة أصالة خطوبتها في شهر يوليو الماضي من الطبيب المصري معتز نصير، لكن سرعان من تم الإعلان عن انتهاء علاقتها به وفسخ الخطوبة، لتعلن والدتها في شهر فبراير الماضي في لقائها ببرنامج "سهرانين" المعروض على قناة "on" عن استعداد ابنتها للزواج من شاب أكدت أنها تراهن عليه.