شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة الإغراء نهلة سلامة.. انفصلت عن زوجها الثاني بعد زفافهما بـ3 ساعات وصراخها انقذها من الخطف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي في الأحد 11 أبريل 2021 11:39 مساءً - عرف الجمهور الفنانة نهلة سلامة، منذ بداية دخولها مجال التمثيل، بسبب جرأة أدوارها، ولكونها كانت من أهم ابطال السينما المصرية في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي.

ولدت الفنانة نهلة سلامة في 31 مايو عام 1968 بالقاهرة، وانفصل والدها عن والدتها وعمرها عام واحد فقط.

وقالت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية أن والدها علمها القسوة وأنه ظل يتواصل معها ويتابع تعليمها حتى تخرجت من الجامعة.

ومؤخرا شاركت نهلة سلامة جمهورها ومتابعيها، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بصور جديدة لها.

وظهرت الفنانة نهلة سلامة من خلال الصور بإطلالة رياضية مرتدية تيشرت باللون اللبني وكاب ابيض انيق وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة وعلقت قائلة “وحشتوني”.

​​​​​​وحظيت هذه الإطلالة بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين عبروا عن سعادتهم بظهورها مجدداً، وتمنوا أن يروها في عمل جديد.

بدايتها

وكانت بدايتها من خلال المسرح، حيث شاركت في عدة مسرحيات منها: عالم كورة، بولوتيكا، للسيدات فقط، لتنتقل بعدها إلى السينما وتشارك بالعديد من الأعمال في فترة التسعينيات منها جحيم إمرأة، مستر كاراتيه، وأمريكا شيكا بيكا، وبالنسبة لمجال الدراما التلفزيونية فمن أبرز أعمالها زمن عماد الدين، امرأة من الصعيد الجواني، وحكاية حياة.

جائزة أحسن ممثلة

وحصلت على جائزة أحسن ممثلة، عن دورها في “الصرخة” أمام ​الراحل نور الشريف​.

أدوار الإغراء

قالت في حوار سابق: “لم أكن يوما ممثلة إغراء، ولم أقدم أدوار إغراء أو أي دور أخجل منه، لكن كفنانة بشعر بالسعادة أن الجمهور والناس يراني بصورة حلوة كأنثى جميلة”.

وأعلنت أكثر من مرة أنها ستقدم دور الشيخة موزة زوجة حاكم قطر السابق، لكن المشروع توقف، حسب تصريحها.

أمنية عيد ميلادها

خلال احتفالها بعيد ميلادها الأخير، كشفت نهلة عن الأمنية التي تتمنى تحقيقها في عامها الجديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع “انستجرام”.

ونشرت نهلة صورة لها، صاحبها التعليق التالي “اكتر حاجه هتمناها النهاردة في عيد ميلادي، ان ربنا يرضا عنا جميعا، والغمة والوباء يزولوا وان كل إنسان يحقق اللي بيتمناه”.

وأضافت “أتمنى ان يعوضنا ربنا كلنا خير وسعادة ورضا وصحة ويحفظنا بحفظه دايما.. صباحكم قشطة”.

زيجاتها

تزوجت نهلة سلامة ثلاث مرات، الزواج الأول من الدكتور أحمد علي، والثاني من رجل الأعمال مصطفى النجار، والذي انفصلت عنه بعد ثلاث ساعات فقط من زفافهما، ويعتبر هذا الزواج أقصر زواج في الوسط الفني، من دون أن يعلنا سبب الانفصال.

وتتكتم نهلة سلامة عن إسم الزوج الثالث، على الرغم من نفيها أكثر من مرة أن تكون تزوجت المخرج محمد خان الذي جمعتها به قصة حب، لكنها قالت إن الانفصال العاطفي بينهما كان من ناحيته.

ابن واحدٍ

ولنهلة سلامة ابن واحد يدعى فهد، وقد أعلنت من قبل إن سبب انتهاء زيجاتها بالطلاق لإهتمامها بالفن، وهذا الأمر كان يحول دون استمرارية أي زواج تقبل عليه، وإن كانت انشغلت لفترة عن الفن أيضا وغابت عن جمهورها بسبب الزواج والطلاق ورعاية ابنها الوحيد.

ظهور الإبن والأخت

وتدوال رواد التواصل الاجتماعي صور للفنانة نهلة سلامة بعدما كانت قد نشرتها في وقت سابق، عبر حسابها الخاص بموقع فيسبوك، ظهر فيها ولأول مرة ابنها فهد، وفي صورة أخري ظهرت فيها مع شقيقتها بدور .

محاولة خطفها

تعرضت الفنانة نهلة سلامة عام 2012 لمحاولة اختطاف، وروت أنها أثناء قيادتها لسيارتها فوجئت بسيارة تقترب منها وتصدم سيارتها صدمات خفيفة أحدثت أضرارا بسيطة، وفور إيقافها لسيارتها هجم عليها ملثمان وحاولا فتح سيارتها بالقوة لاختطافها، فأصيبت نهلة بالذعر وبدأت بالصراخ والاستنجاد بالمارة على الطريق.

وأضافت أن صراخها لفت انتباه مجموعة من العمال من الصعيد الذين كانوا خارجين من إحدى المناطق الصناعية القريبة من مكان الحادثة، فقاموا بمساعدتها ومحاولة القبض على الملثمين المجهولين إلا أنهما تمكنا من الهرب.

نهلة قبلها بعام واحد، أكدت أن شقتها تعرضت للسرقة من قبل خادمتها، وانتشرت أخبار حول هذه الواقعة عبر عدد من الصحف المصرية والعربية .