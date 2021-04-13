شريهان تحتفل بعودتها للشاشة في رمضان برسالة مؤثرة:"لحظة انتظرتها كثيراً لرد الجميل"

شريهان تحتفل بعودتها للشاشة في شهر رمضان بعد سنوات طويلة من غيابها، ونشرت رسالة مؤثرة على مواقع التواصل احتفالاً بعودتها وباللحظة المؤثرة، ووجهت الشكر لجمهورها في رسالتها.

شريهان تحتفل بعودتها للشاشة في رمضان

واحتفلت شريهان بعودتها للشاشة في رمضان 2021 بعد غياب لما يقارب 19 عام، ونشرت رسالة مؤثرة للجمهور على مواقع التواصل وقالت بها:" هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم ؟ أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا و دون ترتيب ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة.. كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني و إنحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد, مكنتش عارفة ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية..".

رسالة مؤثرة من شيريهان بعد عودتها للشاشة

وتابعت شريهان في رسالتها المؤثرة:" في هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً، حبتوني احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني ... شكراً و ١٠٠ مليون إنحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بدايةً من أصغر مولود ومواطن مصري وصولاً لآخر انسان في العالم .. شكراً.. مابقاش فيه كلام ولا معاني كلمات في قاموسي ممكن تشرحلكم وحشة روحي و قلبي لكم وخاصةً في هذا الشهر الكريم، والحقيقة في حبكم وتقديركم واحترامكم حقيقي خلص الكلام لكن مخلصش ما في قلبي وروحي ورسالتي لكم، والقادم قادم بكم أجمل، وأثق في إرادتكم وقوتكم وعزيمتكم، أثق في عموم الإنسان، أثق فينا معاً فأنتم أو نحن الحياة بجميع تحدياتها".

اختتمت شريهان رسالتها المؤثرة للجمهور بمناسبة قرب ظهورها على الشاشة: "أكرر... ما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل، وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل، بعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية، شريهان منكم وبكم ولكم للأبد .. حبكم حياة، رمضان كريم..".

شريهان تعود في رمضان 2021

وكشفت شريهان عن تاريخ عودتها وعرض الإعلان غداً في أول أيام رمضان، ودارت التكهنات حول تجهيزها لأغنية استعراضية لاحدى الحملات الدعائية، وهو ما يعتبر أول ظهور فني لها منذ غيابها عن الشاشة عام 2002 وذلك لظروف مرضها، وارتبطت شريهان بموسم رمضان والجمهور بسبب تقديمها للفوازير في الثمانينات والتسعينيات، وكان من المقرر ان تعود مؤخراً بعروض مسرحية جديدة إلا إنها لم تعرض بعد.