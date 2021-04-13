برنامج "خمس نجوم" بنطلق الليلة، ومحمود كهربا ضيف الحلقة الاولى من برنامج "خمس نجوم" رمضان 2021 ، وتعرض الليلة في تمام التاسعة مساء.

محمود كهربا ضيف الحلقة الاولى من برنامج خمس نجوم رمضان 2021

الكابتن محمود كهربا، نجم النادي الأهلي المصري، ضيف أولي حلقات برنامج "خمس نجوم" مع غادة عادل ونور وكريم فهمي ومصطفى قمر ومحمد الشرنوبي "الليلة" على "MBC مصر"، وذلك في أولي حلقات برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم"، الذي تعرضه قناة "MBC مصر" في تمام التاسعة مساءً، يستقبل البرنامج لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمود كهرباء في حلقة مميزة وغير تقليدية حيث يتعرض للكثير من المواقف المُثيرة والمُفاجآت الغير متوقعة.

برنامج "خمس نجوم"

برنامج "خمس نجوم"، يجمع لأول مرة معاً النجوم غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة، وينضم إلى النجوم الخمس أحد نجوم الفن والرياضة والإعلام في كل حلقة.

برامج ومسلسلات mbc مصر

كعادتها كل عام تُطلق شبكة قنوات "MBC مصر" خريطتها الرمضانية قبل الشهر الكريم، وهذا العام تبدأ "MBC مصر"، اليوم في عرض جانب من مُسلسلاتها وبرامجها المميزة والحصرية، تبدأ خريطة المُسلسلات التي ستعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمُسلسل "لحم غزال" مع غادة عبد الرازق، شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، وآخرين..، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامةـ وفي تمام التاسعة مساء تعرض "MBC مصر"، برنامج المقالب الكوميدي "خمس نجوم" مع غادة عادل، نور، كريم فهمي، مُصطفى قمر، محمد الشرنوبي، والذي يستضيف عبر حلقاته نُخبة من أبرز النجوم حيث يُقدمون حلقات كاميرا خفية بأسلوب غير تقليدي ضمن أماكن مختلفة، مما يُفجّر الكثير من المواقف المضحكة.

وتعرض القناة في التاسعة والنصف مساءً المُسلسل الكوميدي الإجتماعي "خلي بالك من زيزي" مع أمينة خليل، محمد ممدوح، صفاء الطوخي، بيومي فؤاد، علي قاسم، سلوى محمد علي.. وآخرين.. وتأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويواصل الإعلامي عمرو أديب تقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" في تمام العاشرة مساء، ويُقدم "الليلة" حلقة إخبارية متنوعة تشمل الكثير من المُتابعات والإنفرادات الإعلامية.