فيديو اعلان شريهان الجديد 2021 رقص واستعراضات من الماضي

شريهان عادت إلى الشاشة في رمضان 2021 أخيراً بعد سنوات طويلة من الغياب، وطرحت اليوم إعلانها الجديد والذي لاقى رد فعل واسع على مواقع التواصل بسبب احتفال الجمهور بعودة شريهان والتي تعتبر من إيقونات مواسم رمضان.

شريهان تبهر الجمهور بعد عودتها في إعلان جديد

وطرحت شريهان فيديو إعلانها الجديد في رمضان 2021، لصالح إحدى شركات الإتصالات، والذي يعتبر أول ظهور فني لها منذ عام 2002، وقدمت شريهان في الإعلانات استعراضات جديدة وأغنية بصوتها، والتي أبهرت الجمهور بها بسبب رشاقتها واحتفاظها بقدراتها في تقديم الاستعراضات والرقصات مثلما كانت في التسعينيات والثمانينات أثناء تقديمها للفوازير والمسرحيات الاستعراضية.

شريهان تسترجع معاناتها مع الحادث

وجسدت شريهان في الإعلان واستعراضاتها عدة ذكريات وقصص في حياتها، وارتدت عدة فساتين قديمة شهيرة لها في الفوازير، واسترجعت ذكرياتها معها، قبل أن تقدم لوحة استعراضية جسدت بها معاناتها مع الحادث الخطير الذي تعرضت له في نهاية الثمانينات، والذي كاد أن يودي بحياتها وتسبب لها بكسور مضاعفة، وأثرت شريهان في قلوب الجمهور بتجسيدها لمعاناتها وعودتها من جديد للاستعراض بعد الحادث.

ولاقى إعلان شريهان تفاعل كبير على مواقع التواصل بسبب عودة شريهان أخيراً إلى الشاشة في موسم رمضان، وذلك بسبب ارتباط شريهان برمضان بسبب تقديمها للفوازير على مدار سنوات في الثمانينات والتسعينيات، ويعتبر الإعلان أول ظهور فني لها منذ عم 2002، حيث غابت لسنوات طويلة بسبب إصابتها بالسرطان قبل أن تعود في السنوات الأخيرة، وانتهت من تصوير مسرحيات جديدة لها ولكنها لم تعرض حتى الآن.

شريهان تعود للشاشة في رمضان 2021

وكانت شريهان قد وجهت رسالة مؤثرة للجمهور مؤخراً احتفالاً بعودتها للشاشة، وقالت في رسالتها:" هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم ؟ أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعا و دون ترتيب ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيرا لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة.. كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني و إنحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد, مكنتش عارفة ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!! ولو عليا.. كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية.."