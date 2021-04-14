أحمد سعد يضرب رامز جلال بعد مقلب الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"

برنامج "رامز عقله طار".. أحمد سعد وقع ضحية الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار" للفنان رامز جلال، والذي يعرض على قناة mbc مصر، وبه تعرض أحمد سعد لمقلب مرعب في البرنامج.

انهيار أحمد سعد في الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"

واستقبل رامز جلال أحمد سعد بمقدمة ساخرة في بداية الحلقة الأولى من برنامج "رامز عقله طار"، وسخر من مشاكله وأزماته الزوجية والشخصية في السنوات الأخيرة، وتوعده بمقلب مرعب بسبب هذا الأمر، وبدأت الحلقة باستضافة أحمد سعد من قبل المذيعة سارة مراد، والتي أجرت حوار وهمي مع أحمد سعد تمهيداً لتنفيذ المقلب به، وأقنعت سعد بركوب أحدى الملاهي الهوائية والخطيرة لتجربتها مع عدد من الجمهور.

أحمد سعد في "رامز عقله طار"

ووقع الفنان أحمد سعد ضحية لمقالب رامز جلال في الحلقة الأولى من برنامج مقالبه "رامز عقله طار"، بعدما تنكر رامز جلال مع الجمهور في الملاهي معه، وعاش أحمد سعد لحظات من الرعب بعد تعطل الملاهي في الهواء واحتراقها، وهو ما جعل رامز جلال يدفعه من الهواء ويسقط في الماء.

وانفعل أحمد سعد على رامز جلال أثناء وقوع المقلب بسبب مضايقته له بعد تعطل الملاهي في الهواء، قبل أن يكشف رامز جلال عن وجهه في نهاية المقلب، ويواجه غضب أحمد سعد، والذي انهال بالضرب عليه والشتائم بعد المقلب المرعب الذي وقع به في البرنامج.

تفاصيل برنامج "رامز عقله طار"

ويعتمد مقلب رامز جلال الجديد على حيلة جديدة باقناع الضيوف بالمشاركة في موسم الرياض وتجربة الملاهي في فقرة ضمن أحد البرامج، وهناك يتم تدبير حادث تعطل أثناء ركوب الضحايا الملاهي والألعاب الهوائية الخطيرة، وتتوقف الملاهي في الهواء قبل سقوط الضيوف في الماء في الفقرة الثانية من المقلب.

ويقع عدد من النجوم ضحايا لمقالب رامز جلال في برنامج "رامز عقله طار" وعلى رأسهم الفنان محمد هنيدي ودينا الشربيني وجميلة عوض وأحمد مالك وويزو وإسلام إبراهيم وروجينا وأحمد سعد وكريم عفيفي وسمية الخشاب وعدد من لاعبي الكرة مثل جنش ومروان محسن ورمضان صبحي بالإضافة إلى مغني المهرجانات حمو بيكا وغيرهم.