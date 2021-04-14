موقع قصة عشق مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 54 الرابعة والخمسون مترجمة النور...

يقدم موقع الصباح العربى مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 54 وتدورأحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 54، حول مشهد صراع تاريخي حيث أن عثمان إبن ارطغرل إبن سليمان شاه يقوم بتأسيس الدوله العثمانيه، وذلك بعد وفاه والده أمير القبائل التركية وانتقال المنصب الخاص به الى ابنه عثمان بن ارطغرل بن سليمان شاه.
الحلقة 54 والذي قد ورث ابنه عثمان منه شجاعته وطريقته فى الحكم كم انه كان يشبه ابيه في الطريقه التي يتصرف بها حيث تمكن بعد ذلك من انشاء دولة قوية 54 تصد كل الهجمات الصليبيه خلال أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 54.
يطلب نيكولا 400 حصان من السيد أمور مقابل مالهون فيوافق يرفض عثمان الأمر ويستولي على قافلة الأحصنة من مالهون، ويخبر السيد أمور قيامة عثمان أن دويندار هو الخائن بمتابعة مصرية وعربية كبيرة، كما أنه يتم عرضه في 35 دولة حول العالم، شأنه شأن العديد من مسلسلات الدراما.
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