شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، الظهور الأول لبكري "عماد زياد" الذي هو كبير غجر "ظلط"، حيث يعلم بتعدي غفران الغريب "أمير كرارة" علي والده بالضرب وسط أهله وأبناء قبيلته.

ويجمع "بكري" رجال ونساء الغجر ويخطب فيهم خطبة قوية ليؤكد لهم أنه لن يترك ما جرى لوالده أن يمر مرور الكرام، وأنه سوف يأخذ بثأر والده، الذي اهانه غفران وهو بينهم.

ويوجه بكري اللوم لأهل الغجر، نظراً لأنهم لم يدافعوا عن والده، لكنه وعدهم بأن ينقلهم من أرض الغجر إلى أرض أخرى تكون صالحة لتجارتهم وأعمالهم حتى يستطيعوا الوقوف أمام أي شخص يهددهم.

على جانب آخر التقى غفران الغريب بعساف "أحمد السقا" في مواجهة محتدمة وصلت إلى حد العراك، لكن تدخل رئيس المباحث "علي" دياب، في الوقت المناسب والقي القبض علي الإثنين ليحاول تهدئة الأوضاع.

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر وعماد زيادة وإدوارد ونجلاء بدر ومحمد جمعة فردوس عبد الحميد وسلوى عثمان وأحمد مالك وأحمد داش، ومن تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سنرجي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكري يتوعد غفران بعد التعدي على والده في ثاني حلقات نسل الأغراب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.