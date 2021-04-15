استشهاد رامي عياش وتطور سريع في أحداث الحلقة 2 من مسلسل "2020"، حيث تتوعد "سما" نادين نسيب نجيم بالانتقام من أجل جبران، في وقت يتهرب فيه صافي "قصي خولي" من جميع التهم التي توجه له.

استشهاد رامي عياش في الحلقة الثانية من مسلسل "2020"

تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل "2020" بحالة الشك التي تصيب "صافي" قصي خولي" بسبب عمال الكهرباء الذين قدموا من أجل العمل في المنطقة، لذلك يطلب من أخيه "يزن" أن يكون أكثر هدوء في التعامل مع الموقف، ويصل "الديب" إلى مكان الاحتفال ومن هنا يطلق عصام الرصاص رغم رفض "جبران" رامي عياش لما يفعله لكن يبدأ أطلاق النار بشكل عشوائي مما يتسبب في سقوط العديد من الضحايا ومن بينهم جبران الذي يسقط شهيدا بعد إصابته بطلق ناري، في وقت يهرب فيه "صافي" من المكان عندما يتأكد أن الشرطة تتواجد فيه.

نادين نسيب نجيم تستعد من أجل البحث عن قاتل شقيقها

"صافي" قصي خولي يؤكد في التحقيقات أنه لا يعرف أي تفاصيل عن اخيه "يزن" ويؤكد في التحقيقات أنه عندما يجده سوف يقوم بتسلميه بنفسه إلى العدالة، المحققة "سما" تنهار أثناء تواجدها في التحقيقات في مقتل شقيقها "جبران" ويتم نقلها إلى المستشفى من أجل العلاج في وقت تقام جنازة مهيبة لشقيقها جبران.

"سما" نادين نسيب نجيم تتسلم كافة الأغراض التي تخص شقيقها جبران، كما تتسلم ملف القضية "2020" ويخبرها قائدها بأن لا يوجد شخص قادر على متابعة القضية أو البحث في تفاصيلها أكثر منها، وتوجه لقائده الشكر على ثقته فيها، وتبدأ "سما" في البحث في كل الأغراض والاوراق التي تخص القضية، وكذلك تحتضن أغراض شقيقها الراحل وتبكي على فراقه.

قصي خولي يستجمع رجاله بعد قتل "جبران"

قصي خولي "صافي" يعود في استجماع رجاله من جديد، ويسعى أيضا للبحث عن قاتل "جبران" حيث يعتقد أن "الديب" وشقيقه هما من قاموا بذلك، وقد لاقى مسلسل "2020" اشادة من زوجة رامي عياش بدوره في احداث الحلقة الأولى من مسلسل 2020 حيث نشرت داليدا عياش صورة لشخصية زوجها في المسلسل حيث يجسد دور ضابط شرطة، وهو شقيق بطلة المسلسل نادين نجيم، وعلقت داليدا قائلة عبر "تويتر" : "مبروك حبيبي دور يشبه شخصيتك الحقيقية، تهتم وتخاف على من تحبهم... نورت الشاشات حبيبي فخورون بك دائماً"، فرد عليها رامي عياش بقوله: "أهم داعم لي.. أحبك".