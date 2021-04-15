أول رد من منتج مسلسل زينة على أزمة انسحابات الممثلين.. اعتذار رسمي بسبب التتر وريم البارودي

مسلسل "كله بالحب" لزينة تصدر التريند في الأيام الأولى لموسم رمضان بسبب أزمات المسلسل، خاصة أزمة كتابة إسم زينة على التتر وتهميش نجوم العمل، مما أدى إلى انسحاب عدد من النجوم أبرزهم أحمد السعدني ومصطفى درويش.

منتج مسلسل زينة يعتذر لريم البارودي

ونشر منتج مسلسل "كله بالحب" للفنانة زينة، عدة تدوينات علق بها على أزمات المسلسل في الأيام الأخيرة، ووجه رسالة إلى ريم البارودي المشاركة في المسلسل، واعتذر لها بسبب تضررها من التتر ومن الأزمات في المسلسل وقال: "النجمة الجميلة ريم البارودي لم اكن علي علم بتضررك مما حدث وبمجرد علمي بذلك أكرر الاعتذار لك، وانت احدى افراد الشركه منذ العام الماضي ولا يرضينا اي ضيق او ضرر لك".

أول رد من صناع مسلسل زينة على أزمة التتر

وعلق منتج المسلسل على أزمة تتر المسلسل، واستحواذ زينة على التتر وكتابة إسمها 4 مرات، وقال:" تتقدم إدارة شركة "سكرمو ميديا" للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل "كله بالحب" وخاصة الأبطال الرئيسيين للعمل وعلي رأسهم النجم أحمد السعدني والنجمة صابرين والنجم مصطفي درويش والفنانة نور قدري وباقي نجوم العمل كل باسمه، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى، وتؤكد الشركة إنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذ المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل".

تفاصيل أزمة مسلسل "كله بالحب"

وكانت أزمة قد وقعت داخل مسلسل "كله بالحب" بعد انسحاب أحمد السعدني ومصطفى درويش، وكتب أحمد السعدني تعليقا عن الأزمة: "بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة أنا عمري ما عملت مشكله في شغلي و عمري ما اختلفت مع زمايلي، انما أنا اللي بيحصل معايا في المسلسل اللي شغال فيه ٢٤ ساعة مبروحش بيتنا عشان يلحق العرض والواحد ساكت وبيعدي بلاوي عشان الزنقة و الظروف.. للاسف شركة الانتاج ملتزمتش معايا باتفاقهم اللي علي اساسه وافقت اشتغل و كان شرط اساسي لقبولي الشغل معاهم، والحقيقة أول مره اشوف تصميم دعاية عمل فني من افيشات و برومو بتعمله زميله في العمل طول عمري كنت فاكرها من اختصاص شركة الانتاج".

وامتدت الأزمة بعد السخرية الواسعة التي تعرض لها المسلسل بسبب استحواذ زينة على التتر وكتابة إسمها 4 مرات متتالية، وهو ما عرضها لانتقادات وهجوم كبير على مواقع التواصل، ويشارك في مسلسل "كله بالحب" عدد من النجوم أبرزهم صابرين وريم البارودي وأحمد السعدني وغيرهم.