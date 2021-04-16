أحداث الحلقة 3 من مسلسل "هجمة مرتدة"

مسلسل "هجمة مرتدة" الحلقة 3، الأوامر تصدر إلى دينا أبوزيد من المخابرات المصرية بعدم الاتصال بصديقها باسل مرة أخرى، وهو الذي يرفض عملها في المنظمة.

مسلسل "هجمة مرتدة"

سيف العربي يرسل برسالة إلى للمخابرات المصرية عن طريق والده، حيث يبعث برسالة مشفرة إليه.

تكليف سيف العربي ومجموعته في العراق بجمع معلومات عن قائد تنظيم القاعدة المنتظر أبو ايوب المصري.

سيف العربي ينجح في الحصول على صور من داخل أحد أكبر السجون العراقية التي يديرها الأمريكيين.

الحلقة 3 من مسلسل "هجمة مرتدة"

دينا أبوزيد تحلم بكابوس أن سيف العربي يتعرض للقتل في عملية .

وتفجير اتحاري في ساحة الشهداء في العراق يؤدي إلى استشهاد ضابط المخابرات المصري أسامة " أمير صلاح الدين" الذي يعمل ضمن فريق سيف العربي.

سيف العربي الذي شعر بمراقبة من الأخرين، يسقط على الأرض دون حراك نتيجة التفجير الضخم.