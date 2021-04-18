حلقة استثنائية من "الاختيار 2” تتصدر التريند وأشرف عبد الباقي يحصد التعاطف بمشاهد لا تنسى، وذلك بعدما تقوم قوات الأمن باقتحام الاعتصام ومواجهة العناصر الإرهابية.

أحمد مكي يواجه العناصر الإرهابية داخل الاعتصام

الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" حققت نسبة مشاهدة كبيرة، واستطاعت أن تتصدر التريند بعد فترة قليلة من عرضها حيث كشفت الحلقة عن انطلاق عملية فض الاعتصام وقيام أحمد مكي "الضابط يوسف الرفاعي" بتنفيذ أكثر من مناورة من أجل القبض على العناصر الإرهابية داخل الاعتصام والتي تطلق الرصاص على رجال الشرطة بشكل مكثف مما تسبب في سقوط بعضهم، بينما يسعى كريم عبدالعزيز "الضابط زكريا" للحفاظ على الأمن في الشارع وذلك بعدما تقوم بعض العناصر بمحاولة سرقة وحرق أقسام الشرطة وقتل رجالها بينما قام بعض المعتصمين والمتعاطفين معهم بقطع الطرق والكباري,

أشرف عبدالباقي يحصد تعاطف الجمهور بمشاهده في "الاختيار2"

أشرف عبدالباقي يظهر في الحلقة الـ5 من مسلسل "الاختيار2" حيث يجسد دور أحد الضباط الذين تبدأ العناصر الإرهابية بالهجوم عليهم داخل قسم الشرطة المسئول عنه ويسعى هو ورجاله لمواجهة هذه الهجمات التي يتعرضون لها، لكن بسبب العدد الكبير من الإرهابيين يتمكنون من دخول قسم الشرطة بعدما يطلقون عليه النيران بشكل عشوائي وينجحون في تدمير أسواره، ويطلب أشرف عبدالباقي من رجاله أن يتركوه ويرحلون بعيدا عن قسم الشرطة حيث يؤكد لهم أن العناصر الإرهابية تريده هو لكنهم يرفضون طلبه ويؤكدون على استمرارهم معه، وفي النهاية تقوم العناصر الإرهابية بقتله.

عرض الحلقة 5 من مسلسل "الاختيار 2" بدون فواصل إعلانية

الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار 2" قد قررت عرض الحلقة الخامسة من العمل بدون فواصل إعلانية، وبحسب بيان رسمي، فقد صرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم المتحدة أن القرار صدر بتحديد الحلقة الـ5 كونها تحتوي احداثا مهمة مرت في تاريخ مصر وعليه كان القرار بالتنازل عن حصيلة الفواصل الاعلانية المسبق حجزها.

مسلسل "الاختيار ٢" يعرض علي قناة ON في التاسعة و النصف مساءاً، ويعتبر العمل هو أحد الأعمال التي تم انتاجها في خدمة القضايا الوطنية المصرية ضمن مهمة القوة الناعمة، و قد حقق العمل في الأيام الماضية مشاهدة قوية ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم و من بطولة كريم عبد العزيز، و أحمد مكي، وسيناريو وحوار هاني سرحان، و إخراج بيتر ميمى.