ياسمين عبد العزيز تنشر ردود الأفعال على ”اللى مالوش كبير”

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر قصتها على موقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات “إنستجرام” عدة صور.

و ظهر فى الصور ردود أفعال جمهورها ومتابعى مسلسلها الرمضانى “اللى مالوش كبير”.

و بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "اللى مالوش كبير"، بمعرفة غزل "ياسمين عبد العزيز" أن زوجها عابد تيمور "خالد الصاوى" اتفق مع الخديوى "أحمد العوضى" على قتلها في فيلا السخنة، وقال لها: "اللي بيحصل ده نمرة وبتتعمل علينا وعابد اتفق بعد ما اقتلك آخد 20 مليون جنيه"، ثم ينزل عابد من فوق السلالم ويقول لهما: "مش نمرة ده درس صغير؛ لأن مينفعش كائنات زيك يخدشونى بس سيف الخديوى طلع حنين"، ليرد عليه سيف: "أنا ميتلعبش بيا أنا عاوز فلوسى".

وخلال الأحداث تهرب غزل مع الخديوى إلى العزبة ليحميها من بطش عابد، ويقول لها "الخديوى": عابد مش هيسكت وممكن يلبسك قضية لتقول له غزل عاوزه اطلق ومش عاوزه حاجة منه أنا عاوزه حريتى ومش عاوزه فلوس منه"، وتحكى غزل مع الخديوى عن أهلها.

ويتفق عابد "خالد الصاوى" مع رفعت "خالد سرحان"؛ لأنه يكره الخديوى "أحمد العوضى"، ويقول له: "الخديوى واخد مزرعة وموقّف عليها حراسة، وواخد حاجه ملكى عاوز أرجعها".

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذين سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي 2020 من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

قناة cbc وcbc دراما

- قناة art حكايات.

- منصة Watch iT.