أداء عابد فهد يحبس الأنفاس في ”350 جرام”

يشارك في السباق الرمضاني الحالي العديد من المسلسلات العربية التي استطاعت أن تنافس نظيرتها المصرية وتخلق حالة واسعة من التفاعل بين الجمهور، سواء أكان السبب قوة القصة أو الأداء التمثيلي لأبطال هذه الأعمال.

من بين هذه الأعمال التي تمكنت من خلق ردود فعل قوية منذ اليوم الأول لعرضها عبر الفضائيات مسلسل "٣٥٠ جرام" للنجم عابد فهد، وبمشاركة كارين رزق الله وسلوم حداد الذين وضعوا الجمهور في حالة استكشاف جديد لهم، إذ يلبس كلٌ منهم رداءً جديدًا بأدوات مختلفة لا تكرار ولا إعادة فيها لأدوارهم السابقة.

يجسد فهد في المسلسل دور "نوح" محامى مشهور ومعروف ولقبه هو "القيصر" بسبب ان لديه خيرة كبيرة وواسعة في القانون، ولكن في أحد الأيام يتعرض نوح لمرض خطير في القلب مما يضطر الاطباء لاجراء عملية جراحية بزرع قلب آخر له ويضعون مكانه قلب لرجل طيب وقلبه مليء بالحب والرحمة لتتحول حياته وتنقلب رأسا على عقب في إطار تشويقي مثير. أما كارين رزق الله في دور ياسمين، وسلوم حداد في شخصية فايز الأشقر، فقد تم رسمهما، بجانب شخصية نوح، بحرفية ودقة كبيرة من مؤلفة العمل نادية الأحمر، التي اهتمت بتفاصيل كل شخصية وحرصت على إظهار ذلك المثلث كشخصيات من لحم ودم وهو ما عززه رؤية مخرج المسلسل محمد لطفي في إبراز كل هذه العناصر مجتمعة.

هذه العناصر جميعها التي عملت في شكل متكامل ومتناغم في إيقاع سردي محكم استطاعت أن تستحوذ على اهتمام المتابعين عقب عض حلقات العمل الأولي، حيث أشاد الجمهور بدور عابد فهد وحضوره الطاغي على الشاشة، وإظهاره الجانب الشيطاني من شخصية المحامي نوح وألاعبيه ودهاءه في حل القضايا مهما كلفه الأمر، تمهيدًا للتحول الذي ستشهده الشخصية بعد إجراء عملية زراعة القلب وهو ما سيجعل الصراع يحتدم بينهما.

حتى الآن، يرسخ العمل للنجاح الذي حققه الثلاثي فهد والأحمر ولطفي في مسلسل "هوس" الذي تم تقديمه العام الماضي، ما يجعل "٣٥٠ جرام" العمل العربي الأبرز في هذا الموسم.