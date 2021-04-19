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الفنان حمزة نمرة يكشف تفاصيل لأول مرة عن ”فاضي شوية”

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كشف الفنان حمزة نمرة الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية والتى تحدث عن بعضها للمرة الأولى حيث أكد أحب النظام بشكل كبير، وعلى المستوى المهني أحب التركيز بشكل كبير ولكن أترك العلاقات الإنسانية بالبركة.

مقولة أن الانطباعات الأولى تدوم أجد أنها تتوقف على الشخص ومدى صحة التوقع الخاص بك على هذا الشخص.

النهايات تترك أثرا كبيرا في حياة الإنسان ومطلوب الاجتهاد على الإنسان.

في أول مرة أسجل أغنية "فاضي شوية" كانت بميكروفون وإمكانيات بسيطة وحين سمعها عدد من الأصدقاء كانت رائعة ولكن اللافت في وقت تسجيلها بشكل رسمي الألبوم شعرت أن الإحساس ناقص وشعرت بالعجز والإحباط خاصة أن أول مرة أسجل بها الأغنية كانت أفضل بكثير بشهادة الكثير.

احرص فور الاستيقاظ على بدء يومي بكوب من القهوة، أول شخص أقوم بالحديث معه سواء فى الأمور الفرحة أو الحزينة هي زوجتي.

أول مشهد تمثيلي كان على مسرح المدرسة.

أول ما بدأت أغني بشكل واسع كانت أغنية الصديق والتي قدمتها في أواخر التسعينات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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