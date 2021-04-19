الفنان حمزة نمرة يكشف تفاصيل لأول مرة عن ”فاضي شوية”

كشف الفنان حمزة نمرة الكثير من تفاصيل حياته الشخصية والفنية والتى تحدث عن بعضها للمرة الأولى حيث أكد أحب النظام بشكل كبير، وعلى المستوى المهني أحب التركيز بشكل كبير ولكن أترك العلاقات الإنسانية بالبركة.
مقولة أن الانطباعات الأولى تدوم أجد أنها تتوقف على الشخص ومدى صحة التوقع الخاص بك على هذا الشخص.
النهايات تترك أثرا كبيرا في حياة الإنسان ومطلوب الاجتهاد على الإنسان.
في أول مرة أسجل أغنية "فاضي شوية" كانت بميكروفون وإمكانيات بسيطة وحين سمعها عدد من الأصدقاء كانت رائعة ولكن اللافت في وقت تسجيلها بشكل رسمي الألبوم شعرت أن الإحساس ناقص وشعرت بالعجز والإحباط خاصة أن أول مرة أسجل بها الأغنية كانت أفضل بكثير بشهادة الكثير.
احرص فور الاستيقاظ على بدء يومي بكوب من القهوة، أول شخص أقوم بالحديث معه سواء فى الأمور الفرحة أو الحزينة هي زوجتي.
أول مشهد تمثيلي كان على مسرح المدرسة.
أول ما بدأت أغني بشكل واسع كانت أغنية الصديق والتي قدمتها في أواخر التسعينات.
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