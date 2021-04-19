ياسر جلال يواجه أهل المنطقة بعد حادث الاعتداء على ابنته في مسلسل "ضل راجل" الحلقة 7

في الحلقة 7 من مسلسل "ضل راجل"، شهد تحاول الانتحار والأطباء ينقذونها في اللحظة الأخيرة، وضابط المباحث ينجح في العثور على كميات من دمها النادر، كما أن حادث الاعتداء عليها لم يعد سراً، أهل الحارة جميعهم عرفوا بما حدث لهد من إعتداء ومحاولة إجهاضها، وسعيد الذي كان يسعى لخطبتها يشعر بصدمة.

جلال يلقن أهل الحارة درسا

جلال يلقن أهل الحارة جميعهم درسا لن ينسوه بسبب موقفهم من ابنته، الأمر الذي جعلهم في موقف مخزي.

جلال يذهب مرة أخرى إلى بيت نادين، ويضغط عليها بعدما حاولت ابنته الانتحار فتخبره نادين ببعض المعلومات الهامة.

معلومات مهمة

نادين تقول لجلال أن صديقتهم غادة دوت الخليج من دبرت ما حدث لشهد، وغادة تهدد سليم بكشف سر حادثة شهد إذا لم يتقدم لخطبتها.

جلال يذهب إلى الملهى الذي تتواجد فيه غادة ويقف في طريقها وهنا يراه حازم صديق غادة وسليم وشريك سليم في الحادثة.

المسلسل بطولة ياسر جلال ونيرمين الفقي ونور ومحمود عبد المغني.