”فارس بلا جواز” الحلقة 23..عائشة عثمان تتلاعب بمشاعر الأبطال

بدأت الحلقة ٢٣ من مسلسل "فارس بلا جواز" بلقاء يجمع الفنان طارق عبدالعزيز بالإعلامية عائشة عثمان التي تقدم شخصية "قمر"، حيث ذهب لها لإقناعها بالزواج من "فارس" الذي يجسد دوره مصطفى قمر، ليفاجأ أنها معجبة به هو شخصيا، فيقرر الزواج منها متجاهلا فارس.

ثم بدأت "قمر" تتلاعب بمشاعر الفنان الكوميدي محمد طعيمة الذي يلعب شخصية الطبيب الخاص بالفندق، وسط ذهول العاملين بالفندق، والذين يصفوها جميعا بالعروسة الباربي، لما تتمتع به من جمال لم يشاهدوه من قبل في الفندق، ولا في جميع العرائس خلال الأحداث السابقة من العمل.

وتكشف الأحداث أن "قمر" مطلقة وهربت إلى الفندق لقضاء فترة نقاهة بعد الطلاق، حيث تجري مكالمة مع طليقها تتحدث عن جمالها ورفض العودة له، ثم تلتقي بالفنان محمد ثروت صدفة في الفندق، لتبلغه أنه يشبه رشدي أباظة، وسط حوار كوميدي ساخر.

تدور أحداث الحلقات حول منافسة بين جميع العاملين بالفندق، من أجل الزواج من "قمر" التي تقدمها عائشة عثمان، لما تتمتع به من من جمال، ويدخلوا في خلافات وصراعات بسببها.

يذكر أن مسلسل "فارس بلا جواز" من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام، ويقوم ببطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز، وطارق الإبياري، ومحمد ثروت، وسليمان عيد، ومحمد طعيمة، بجانب نخبة من النجوم كضيوف شرف، منهم صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، ومن النجمات بشرى، داليا البحيري، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، وعايشة عثمان.