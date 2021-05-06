مسلسل "نسل الأغراب" الحلقة 23 جليلة تترك عساف وإطلاق النار على فاطمة

في الحلقة 23 من مسلسل "نسل الأغراب"، سليم و حمزة الغريب يتعاركان أمام البلدة بأكملها، ووالدهما غفران وأمهما جليلة يقومان بتوبيخهما بشدة، وحمزة يقول لوالدته لماذا لم تختاري غفران وأرحتي الجميع وأولهم نحن.

جليلة تتراجع عن اختيارها لعساف

جليلة تذهب إلى عساف الغريب وتطلب منه أن يتركها لأجل أبنائها، وغفران يأمر بقتل فاطمة بعد أن سببت خلاف بين حمزة وسليم.

بدر الذي هرب من أرض الممنوعات التي يملكها غفران، يقول لعلي الغريب أنه سيعطيه كل المعلومات التي يريدها مقابل حماية أسرته.

إطلاق النار على فاطمة

جليلة تحذر فاطمة من أن حب رجلين من نسل الأغراب هو العذاب والحزن بأكمله.

علي الغريب يقتحم أرض الممنوعات، بقوة كبيرة من الشرطة وسط فرحة من العمال.

في نهاية الحلقة 23 من مسلسل "نسل الأغراب"، رجل ملثم يقوم بإطلاق النار على فاطمة وهي تمشي مع مسعد وسط السوق.

مسلسل "نسل الأغراب" بطولة أحمد السقا و أمير كرارة ومي عمر وإخراج محمد سامي .