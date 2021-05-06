مسلسل "النمر" الحلقة 23 الإبلاغ على محمد إمام والشيمي يتعرض لخسارة جديدة

مسلسل "النمر" الحلقة 23، شهدت أحداث مثيرة ومشوقة بعد عودة والدة النمر "سوسن بدر" إلى سوق الذهب بالإضافة إلى توسع محمد إمام في أنشطته في السوق.

مسلسل "النمر" الحلقة 23

ومن أبرز أحداث الحلقة 23 من مسلسل "النمر" تنفيذ "النمر" محمد إمام لمخططه الجديد ضد الشيمي رضوان "محمد رياض"، حيث يتفق مع أحد أصدقائه في الدخول كشريف في مشروع الشيمي الجديد ويضغط عليه للانسحاب ودفع الشرط الجزائي، ويضطر الشيمي لبيع معرض الذهب الخاص به من أجل دفع الشرط الجزائي.

أحداث مسلسل "النمر"

وينجح محمد إمام في شراء معرض الشيمي رضوان بسعر قليل، ويحصل على أموال الشرط الجزائي أيضاً بعد نجاح خطته في الضغط على الشيمي رضوان وتكبيده خسائر مالية كبيرة، من أجل الانتقام منه على ما فعله بوالده قديماً، ويستقبل محمد إمام والدته "سوسن بدر" في منزلها الجديد بسوق الذهب بعد عودتها إليه بعد سنوات طويلة.

وتسترجع سوسن بدر ذكرياتها الأليمة في المنزل، وتتذكر لحظة وفاة زوجها في حريق المنزل وتعرضه لمؤامرة من الشيمي رضوان، وتعبر عن حزنها لتواجدها في نفس المكان بعد كل هذه السنوات، ويخبرها ابنها محمد إمام إنه انتقم لوالده واسترد حقه من المتآمرين عليه في سوق الذهب، وتنتهي الحلقة 23 من مسلسل "النمر" بالإبلاغ عن محمد إمام بعد شرائه لصفقة ألماس مهربة، ويتعرض للتفتيش في كمين الشرطة.

مسلسل "النمر"

الجدير بالذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقي، وبيومي فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي، تدور أحداث المسلسل حول شاب صعيدي يهرب من الثأر إلى القاهرة، ويعمل في محلات الصاغة، وتنشأ بينه وبين التاجر الشرير "عنتر" العديد من الصراعات، ويتقمص محمد عادل إمام شخصية "النمر"، ويبدأ في سرقة الأغنياء الفاسدين في الصاغة بهدف توزيع أموالهم على الفقراء.