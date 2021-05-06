فيديو الفنان السعودي حبيب الحبيب يقلد محمد رمضان وتفاعل قوي من المشاهدين

الفنان السعودي حبيب الحبيب يقلد محمد رمضان ويحصد تفاعلاً قوياً من المشاهدين ورواد السوشيال ميديا بعدما قام بتقليد حركات ورقصات الفنان محمد رمضان في حلقة يوم الثلاثاء ببرنامج "ستوديو 21"، الذي يعرض على MBC.

حبيب الحبيب يقلد محمد رمضان

حبيب الحبيب، الفنان السعودي، حصد اهتماماً كبيرا من الجمهور ورواد السوشيال ميديا في اليومين الفائتين بعدما ظهر بمقطع فيديو وهو يقوم بتقليد حركات وتصرفات الفنان المصري محمد رمضان في أغنية "بام بام"، ولم يكتفي بذلك انما تعمد تجسيد لحظة انزلاق محمد رمضان وسقوطه على مسرح مهرجان ضيافة في دبي لحظة تكريمه.

واكمل الفنان السعودي حبيب الحبيب المشهد ايضا بالتواجد داخل حمام السباحة وهو يرمي بالأموال في المياه، في تقليد منه لمحمد رمضان الذي ظهر في احد مقاطع الفيديو المثيرة للجدل سابقا بعد تغريمه بدفع الأموال لصالح الطيار الراحل أشرف أبو اليسر في قضية الطائرة الشهيرة.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع فيديو تقليد الفنان السعودي حبيب الحبيب بشكل طريف لزميله الفنان المصري محمد رمضان، فأشاد رودا السوشيال بأدائه المميز في التقليد معتبرين بأنه نجح في تقمص شخصيته وأسلوب حركاته.

برنامج استديو 1

برنامج ”استوديو 21“ يقدم مفارقات طريفة ضمن حلقات منفصلة، يتم تقديمها في شكل كوميديا اجتماعية، طيلة شهر رمضان 2021، ويشهد العديد من المواقف والمفارقات الاجتماعية الكوميدية، وينتمي العمل لنوعية المسلسلات الـ "سيت كوم"، وهو من إخراج محمد دحام الشمري، وبطولة وتمثيل عدد من الفنانين والفنانات الشباب من السعودية والخليج من بينهم: ماجد مطرب، علي الحميدي، خالد الفراج، حبيب الحبيب، تغريد الهويش، العنود سعود، ريماس منصور، وغيرهم.