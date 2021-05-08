مسلسل "عشرين عشرين" الحلقة 26 إطلاق النار على حياة وصافي ينقذها من الموت

الحلقة 26 من مسلسل "عشرين عشرين" الذي يعرض عبر شاشة mbc دراما ومنصة شاهد وmtv اللبنانية، شهدت الحلقة الجديدة العديد من الأحداث المشوقة بعد تعرض سما أو حياة التي تقوم بدورها نادين نسيب نجيم لمحاولة قتل.

صافي يحاول تهريب حياة والتصدي لأسرته

في البداية حاول صافي أو قصي خولي أن يدافع عن نفسه أمام خاله الحوت أو فادي إبراهيم بعد مواجهته للديب، ووعد الحوت بأنه سوف ينتهي من قصة سما ويقوم بحل الموضوع إلا أن الحوت سخر منه وقام صافي بتهديده في حالة إذا تدخل في قصة حياة

صافي حاول أن يقوم بتهريب حياة من مخبأها لكن الحوت يعترض طريقه ويهدده ويقوم بوضعه أمام اختيار واحد إما حياة أو عائلته لكن صافي يختار حياة ويطالب الحوت بقتله، أما حياة تطلب منه المغادرة وتركها.

إطلاق النار على حياة

وبالرغم من أنه صافي وحياة استطاعا الخروج من المنزل، إلا أن وردة أو رولا بقسماتي تسرعت بإطلاق النار على حياة وسط صدمة صافي الذي حاول إنقاذها وحملها إلى مكان آمن وطلب طبيب لكي يقوم باستخراج الرصاصة وإنقاذ حياتها، وينجح في ذلك بالفعل.

وكانت حياة قد وقعت في موقف صعب بسبب صراعها الداخلي بين حبها لصافي وتأثرها به، وبين المهمة السرية التي تنفذها من أجل الإيقاع به والانتقام لشقيقها الراحل والذي تعرض للقتل على يد شقيق صافي "يزن"، وهو الأمر الذي قد يهدد نجاح المهمة السرية التي تنفذها، قبل أن تنكشف خطتها ويتم اختطافها على يد صافي وعائلته قبل حلقات سابقة.

معلومات عن مسلسل "2020"

وتدور قصة المسلسل حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها على ما يبدو تقع في حبه.

والمسلسل من بطولة نادين نسيب نجيم وقصي خولي وفادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.