من مسلسل "كوفيد 25" الحلقة 11 هروب المرضى من المستشفى وياسين ينقذ عائلته

يوسف الشريف "ياسين" في الحلقة 11 من مسلسل "كوفيد 25" ينجح في إنقاذ أسرته وكذلك المجموعة الكبيرة التي تتواجد في المستشفى، حيث يخرج الجميع بحثا عن مكان جديد أكثر أمن بعدما أصبحت المستشفى مصدر خطر على حياتهم.

هند تطلب الزواج من سيف وعدم إجهاض جنينها

يوسف الشريف "ياسين" ينجح في العودة إلى المستشفى في الوقت المناسب حيث ينقذ أسرته وكذلك جميع من يتواجد هناك حيث يؤكد لهم أن الأوضاع باتت صعبة في الخارج، ويبدأ "ياسين" يفكر مع "رامي" احمد صلاح حسني في كيفية الهروب والذهاب إلى مكان أكثر أمن، وتحديدا بعدما أصبحت المستشفى في حالة فوضي بسبب الهجوم المتواصل عليها من قبل المصابين.

وتطلب "نهال" آيتن عامر من ياسين عدم الخروج من المستشفى، لكن يرفض "سيف" إدوارد ما تقوله ويذهب إلى "هند" ميرنا نور الدين التي تؤكد له رغبتها في عدم الإجهاض وانها تريد الاحتفاظ بالجنين، وتؤكد لسيف أنها سوف تطلب الطلاق من زوجها "عزيز" إسماعيل فرغلي، ورغبتها في الزواج من سيف حتى إذا كانت زوجة ثانية، لكن الأخير يعتدي عليها ويؤكد أنه لن يقبل بهذا ويطلب منها أن تنساه، بينما تقتل "علا" زوجة "نادر" عصام السقا أحد الأطفال.

الدكتور علاء يقرر عدم الهروب من المستشفى

أميرة العايدي "إيمان" تهاجم ابنتها بعدما علمت انها تتعاطى مواد ممنوعة، لكن ابنتها ترد عليها وتكشف أسباب وقوعها في هذا، حيث أكدت أن حياتها مع والدها ووالدتها لم تكن مستقرة وهذا ما تسبب فيما حدث، وتحاول إيمان الانتقام من منصور لكونه هو ما دل ابنتها على هذا الطريق.

وتتعرض "فريدة" راندي البحيري لانهيار بسبب ضياع ابنتها بينما يحاول "ياسين" البحث عنها فيجدها في إحدى الغرف ويعود بها إليها، ويقرر الدكتور "علاء" محمد مرزبان أن يبقى في المستشفى بسبب وجود بعد الحالات على أجهزة التنفس وتحتاج لرعاية طبية.

ياسين ورامي ينقذان الجميع في الحلقة 11 من "كوفيد 25"

ويبدأ ياسين ومعه الموجودين في المستشفى بالهروب إلى سيارة رامي، لكنهم يتعرضون لهجوم كبير من قبل العديد من المصابين ويحاول رامي أن يصد هذا الهجوم، كما يحاول ياسين إنقاذ إسلام جمال "أمير" من أجل نجله الذي هربت والدته وكذلك مات شقيقه، في وقت يسعى رامي لانتظاره، حيث يقرر عدم التحرك حتى يظهر ياسين مع أمير في اللحظات الأخيرة، وتتحرك السيارة بعيدا عن المستشفى.