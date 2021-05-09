فيديو مي عمر:"أسعى لأن أكون خليفة فاتن حمامة وشيرين عبد الوهاب استبعدتني من مسلسلها"

مي عمر واصلت تصريحاتها في برنامج "العرافة" مع الإعلامية بسمة وهبة في الجزء الثاني من حلقتها التي عرضت الليلة على قناة "المحور".

مي عمر تكشف سبب استبعاد شيرين لها من "طريقي"

وتحدثت مي عمر في تصريحاتها بالبرنامج عن عدة أمور حول حياتها الفنية والخاصة، وذكرت أسباب استبعادها من مسلسل "طريقي" لشيرين عبد الوهاب، وقالت إنه في البداية طلب مخرج المسلسل من زوجها محمد سامي أن تعمل معه في المسلسل، وبالفعل وافقت على الدور وحصلت على السيناريو وكانت سعيدة بالعمل، ولكنها فوجئت في النهاية باستبعادها من العمل.

وقالت مي عمر إنها عرفت أن الفنانة شيرين عبد الوهاب دوت الخليج سبب استبعادها، وان السبب هو خلاف شيرين السابق مع زوجها محمد سامي، لذلك لم تكن تريدها معها في المسلسل، وأضافت إنها في البداية حزنت بسبب حبها للدور واستعدادها له، ولكنها قدمت بعده أبرز أدوارها في مسلسل "الاسطورة" مع محمد رمضان، واعتبرت ذلك تعويضاً لها عن الدور في مسلسل "طريقي".

مي عمر: أسعى لكي أكون في تاريخ فاتن حمامة

وقالت مي عمر في برنامج "العرافة" إنها تسعى لكي تحقق تاريخ مثل تاريخ الفنانة الراحلة فاتن حمامة، ومعجبة بأعمالها وتاريخها، ولكنها تحب الفنانة الراحلة سعاد حسني، وقالت إن الجميع يحب السيدتين وشرف لها أن يتم مقارنتها أو ربط إسمها بهما، وقالت إنها تعلمت التواضع والالتزام من عملها مع الفنان عادل إمام في مسلسل "عفاريت عدلي علام"، وقالت إنها لم تستطع الاعتذار عن المسلسل رغم تعاقدها على أعمال أخرى في ذلك الوقت بسبب رغبتها في العمل مع الزعيم.

مي عمر تكشف سبب اعتذارها عن مسلسل "هذا المساء"

وكشفت مي عمر في البرنامج عن اعتذارها عن العمل في مسلسل "هذا المساء"، وقالت إنها شعرت بحزن كبير بسبب اعتذارها عن العمل لحبها الكبير للمخرج تامر محسن، وقالت إنها اعتذرت بسبب تعاقدها على أعمال كثيرة في ذلك الوقت، ولكنها كانت تتمنى المشاركة، وقالت إنها تعلمت الكثير من عملها مع الفنان أحمد السقا وأشادت بإجتهاده وأخلاقه في العمل، وأضافت إنها تعلمت الإحساس في التمثيل من الفنان محمد رمضان.