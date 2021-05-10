مسلسل "الناجية الوحيدة" الحلقة 28 وصايف تشك في سندس وليالي تهدد بفضحها

هدى حسين في الحلقة 28 من مسلسل "الناجية الوحيدة" تطلب من سندس أن تأتي لتعيش معها، كما يتقدم طلال للزواج من شهد ابنة نواف.

هدى حسين تطلب من سندس الانتقال والعيش معها

هدى حسين "وصايف" تتحدث عن الصعوبات التي تعيشها لكونها بمفردها، وأنها محاطة بالذكريات والموت الذي خطف منها أسرتها، وتطلب من "سندس" زينب كرم أن تبقى معها وتعيش في منزلها وتحاول الأخيرة أن تطمئنها وتؤكد لها أنها سوف تستمر بجوارها بسبب شعورها بالحب تجاها، كما توضح لها وصايف أنه تشبه ابنتها الراحلة.

سندس تستعد من أجل أن تعيش لدى "وصايف" كما تخبر "ليالي" لمياء طارق بما حدث لكن الأخير تطلب منها أن تركيز على الاتفاق بينهما وهو الإيقاع بوصايف، كما ترفض أن تقترب سندس من "عدنان" محمد العلوي، الذي تلتقي به وصايف وتعتذر له عن ما حدث بسبب حديثها عن سندس وأخبرته بأنه سوف تأتي لتعيش معها بسبب صعوبة الوضع الذي تعيش فيه وكونها بمفرده وتمر بحالة خوف بسبب هذه الوحدة.

طلال يطلب الزواج من شهد

يتقدم "طلال" أوس الشطي من أجل أن يتزوج "شهد" نوف السلطان، التي تصدم من طلبه للزواج منها، بينما يطلب منه "نواف" جمال الردهان أن يجلس معه بمفرده ويتحدث إليه حيث يوضح أن الزواج مسئولية ولا يمكن أن يتزوج طلال ابنته بناء على رغبته في مساعدتهما بعد الظروف التي مرت عليهما، لكن طلال يؤكد له أنه يجد في شهد الفتاة التي يحلم أن يرتبط بها، بينما تظهر حبيبته "هديل" سلوى الجراش في حياته مرة أخرى ويؤكد لها أن قام بخطبة شهد وسوف يتزوجها خلال أسبوع، مما يتسبب هذا في انهيار هديل.

وصايف تعيش حالة من السعادة بعدما تأتي سندس من أجل أن تعيش معها وأن حياتها باتت أكثر استقرار، بينما تتحدث سندس مع عدنان حول حياتها مع وصايف وتؤكد له أنها بدأت تشعر بحساسية بسبب مقارنة البعض بينها وبين ابنة وصايف الراحلة، وتلتقي وصايف مع "سالم" عبدالله الفريح في الأرض التي يقرر الثنائي تنفيذ مشروعهما الجديد عليها.

سندس تهدد ليالي بفضح أمرها لدى وصايف

وتلتقي سندس بليالي التي تهدد الأولى بعدم الاقتراب من عدنان، وأنها قادرة على جعلها تندم في حال لم تنفذ ما تطلبه منها، لكن سندس تطلب منها تنفيذ الخطة المتعلقة بوصايف والابتعاد عن أي شيء آخر.

كما طلب طلال من نواف تأجيل زواجه من شهد بسبب ظروف العمل المكلف به في الفترة القادمة لكن شهد تشعر بتهربه، وتذهب وصايف مع سندس في رحلة بالخارج، وتحاول وصايف أن تقديم لها هدية لكن سندس تشعر بعدم الأطمئنان فتبدأ وصايف بالشك.

ليالي تهدد سندس بأنها سوف تفضح قصتها لدى وصايف وذلك بعدما قامت الثانية بالسفر بدون علمها، لكن سندس تبدأ بهجوم مضاد وتؤكد لها أنها سوف تخبر وصايف بكل شيء، كما أكدت أنها تعلم بأن ليالي تغير على عدنان.