الإعلامى رامى رضوان: سمير غانم ودلال عبدالعزيز فى مرحلة حرجة ونرجو الدعاء...

أكد الإعلامى رامى رضوان، أن أغلب ما ينشر عن الحالة الصحية للفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا غير صحيح، مطالبا وسائل الاعلام التى تتسابق لنشر الأخبار عن حالتهما الصحية بتحرى الدقة وعدم التسرع فى السبق الصحفى والإعلامى على حساب الإنسانية والرحمة والحكمة والعقل.
وقال الإعلامى رامى رضوان، في رسالة على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "أغلب ما ينشر عن تطورات الحالة الصحية للأستاذ سمير غانم والأستاذة دلال عبد العزيز غير صحيح".
ووجه رامي رضوان رسالة إلى جمهور سمير غانم ودلال عبد العزيز: "لكل محبي النجمين الكبيرين الغاليين.. لم نمر بعد من المرحلة الحرجة فنرجوكم الدعاء لهما.. فلا يرد القضاء إلا الدعاء" كما قال رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، واختتم بالدعاء: "اللهم اكتب لسمير غانم ودلال عبد العزيز وكل المرضى شفاءا لا يغادر سقما يا رب العالمين. إلهي أذهب البأس رب الناس أشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءا لا يغادر سقما.. اللهم انا نسألك من عظيم لطفك وكرمك ورحمتك وسترك الجميل أن تمدهما بالصحة والعافية. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير".
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