تركي آل الشيخ ينعي الموسيقار عبدة داغر بكلمات مؤثرة

نعي المستشار تركي آل الشيخ الموسيقار وعازف الكمان المصري عبده داغر الذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 85 عاما.

ونشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه بالراحل عبده داغر وعلق قائلا : خالص عزائي في وفاة الموسيقار الكبير الاستاذ عبده داغر ... اخر لقاء لي فيه كان منذ عام واتفقنا على كثير من الامور لكن القدر لم يمهله.

و الجديد بالذكر ان توفي صباح اليوم الموسيقار وعازف الكمان المصري عبده داغر عن عمر 85 عاما، وفق ما أعلنه ابنه خالد داغر عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

وكتب خالد داغر عبر حسابه خبر وفاة والده قائلا:" إنا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله والدي المغفور له عبده داغر ادعوا له بالرحمة".

كما نشر الفنان والممثل شريف إدريس نعيا على حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" إنا لله وإنا اليه راجعون..الفنان المصري العالمي..الكبير عبده داغر في ذمة الله..خالص التعازي لأخويا وصديقي دكتور خالد داغر...الله يرحمه ويحسن اليه..خبر حزين جدا".