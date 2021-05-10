أول ظهور لمحمد رمضان مع زوجته بعد 3 أشهر من أنباء انفصالهما .. بالصور

محمد رمضان النجم المصري الشهير كان قد قرر التزام الصمت طوال الأشهر الثلاثة الماضية بعد بعد أنباء انفصاله عن زوجته نسرين أبو النجا، وحذف الصور التي تجمعهما معًا من على حسابه على انستجرام.

أول تعليق من محمد رمضان على أنباء انفصاله عن زوجته

محمد رمضان يبدو أنه قرر أن يعلق أخيرًا بشكل غير مباشر على الأنباء التي تداولت مؤخرًا حول انفصاله عن زوجته نسرين بعدما قام بحذف صورهما معًا من انستجرام، حيث عاد مجددًا اليوم الإثنين وقام بنشر عدة صور عائلية له مع أفراد أسرته، تم التقاطها له معهم في شهر رمضان، وكان من ضمنهم زوجته.

أحدث ظهور لمحمد رمضان وزوجته بعد 3 أشهر من أنباء انفصالهما

محمد رمضان نشر مجموعة صور عائلية ظهر فيها مع زوجته نسرين في أول ظهور له معها بعد أنباء انفصالهما، كما ظهر معه كل من والدته وأشقائه، وعلق على الصور قائلًا: "عيلة رمضان في لمة رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم انتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

واعتبر عدد من متابعي محمد رمضان أنه قرر مصالحة زوجته بعد أنباء انفصالهما، فقام بنشر هذه الصور في إشارة منه لإنهاء الخلاف بينهما، والتأكيد على أن الأنباء التي انتشرت منذ شهر فبراير الماضي ليس لها أساس من الصحة.

أحدث أعمال محمد رمضان 2021

وكان الفنان المصري الشهير قد فاجأ الجمهور قبل حوالي 3 أشهر بحذف صور زوجته بشكل مفاجئ من انستجرام، وإبقائه بعض الصور على حسابه بفيسبوك، وكذلك عدم ظهورها معه في المناسبات الأخيرة ومنها مناسبة يوم الحب بالإضافة إلى جولاته في دبي، كما أنه تجاهل التعليق على تلك الأخبار التي انتشرت وقتها، إلى أن قرر يشارك الجمهور بصورة لهما اليوم.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان ينافس في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل "موسى" الذي يشارك في بطولته أيضًا كل من سمية الخشاب، سيد رجب، منذر رياحنة، عارفة عبد الرسول، هبة مجدي، صبري فواز، رياض الخولي، عبير صبري، وآخرين. قصة الكاتب ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة