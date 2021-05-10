مسلسل "ضل راجل" الحلقة 28 جلال يخطف غادة

في الحلقة 28 من مسلسل "ضل راجل"، جلال يقوم بضربة قوية ضد أعدائه سليم و خليل بك بعد قيامهما بتدمير أسرته.

سليم يعرف بأمر التوكيل

جلال يستفيق من غيبوبته بعد رعاية دكتورة ملك له، ويسلمها عقد الزواج العرفي و كارت الذاكرة الموجود عليه فيديو الاعتداء على ابنته لتقوم بتسليمها إلى يوسف.

حازم يهاجم سليم بشدة ويقول له أنه تسبب في تدمير حياتهم، عادل قد مات بجرعة زائدة وهو كان على وشك الموت، كل ذلك بسبب علاقة سليم بشهد.

خليل بك يخبر سليم بأمر التوكيل الذي أعطته والدته لعمرو في الشركة.

جلال يخطف غادة

في نهاية الحلقة 28 من مسلسل "ضل راجل" ، جلال يختطف غادة زوجة سليم وابنة خليل بك حيث ذهب إلي سيارتها وتسلل إلى داخلها واختبأ في المقعد الخلفي وهددها بالسلاح.

عمرو يسلم خالد مبلغ كبير من المال ليسلمه إلى جلال مقابل إنهاء موضوع ابنته، ثم يراقب عمرو ومجموعة من البلطجية خالد ويعرفون مكان جلال لكنه ينجح في الهرب منهم.

المسلسل بطولة ياسر جلال منرمين الفقي ونور.