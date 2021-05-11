صور حلا شيحة تعود للحجاب مجددًا بعد 3 أشهر من زواجها بمعز مسعود

حلا شيحة النجمة المصرية تسببت في حيرة متابعيها بسبب أحدث ظهور لها، وطريقة تفاعلها عبر حسابها على انستجرام، وهو ما جعل البعض يتوقع أنها ربما قد تكون على وشك الابتعاد مجددًا عن الوسط الفني والعودة للحجاب!

حلا شيحة تعود للحجاب مجددًا

حلا شيحة حرصت خلال الأيام القليلة الماضية على تغيير صورة حسابها على انستجرام، بصورة جديدة ظهرت فيها وهي مرتدية الحجاب مجددًا وهو ما جعل الجمهور يتساءل حول حقيقة عودتها لارتداء الحجاب مرة أخرى بعد مرور 3 أشهر على زواجها مع الداعية الإسلامي معز مسعود.

كذلك بدت حلا شيحة متغيرة في تدويناتها، فبعد أن كانت حريصة على نشر الصور العائلية والترويج لأعمالها الفنية التي سوف تقوم بها، أصبحت مكتفية بنشر الأدعية الدينية ومؤخرًا تفاعلت بالدعاء للنجمين سمير غانم ودلال عبد العزيز بعد أزمة إصابتهما بفيروس كورونا، كما أنها قررت حذف العديد من صورها السابقة التي كانت تظهر فيها بمفردها، واكتفت بالصور العائلية مع أسرتها وأطفالها.

حلا شيحة تتجاهل التعليق على تساؤلات ارتداء الحجاب واعتزال التمثيل

ولم تعلق حلا شيحة حتى الآن على تساؤلات الجمهور حول عودتها للحجاب مجددًا بعد فترة طويلة من خلعه ثم انفصالها عن والد أبنائها، وتزامنًا أيضًا مع زواجها من الداعية الإسلامي والمنتج معز مسعود، حيث احتفل الثنائي بزواجهما في شهر فبراير الماضي في حفل عائلي.

ويبدو أن حلا شيحة قررت كذلك الابتعاد عن التمثيل مرة أخرى فلم تكشف منذ فترة عن أي أعمال جديدة سوف تقوم بتصويرها، كما أنها أصبحت لا تظهر في أي فعاليات فنية، على عكس الفترة التي تلت عودتها للتمثيل عقب خلع الحجاب، حيث كانت حريصة على حضور الفعاليات والمناسبات التي تجمع أصدقائها بالوسط الفني، وتروج أولا بأول لكل الأعمال الفنية التي تشارك بها.

حلا شيحة ومعز مسعود

الجدير بالذكر أن حلا شيحة قررت التعليق مؤخرًا على زيجات زوجها السابقة والتي لم تكتمل وانتهت بالطلاق في كل مرة، وقالت ردًا على أحد المتابعين: "ده يشرفني أكون زي جوزي وبعدين ما يتجوز أو يطلق ده قسمة ونصيب"، ويعتبر هذا هو التعليق الأول من حلا على فشل زيجات زوجها السابقة، والتي كان آخرها زواجه من الفنانة شيري عادل، والذي لم يستمر طويلا وأعلنا انفصالهما، لكنهما حرصا على إظهار صداقتهما بعد الطلاق وظهرا ضمن فعاليات مهرجان الجونة.

وكان الثنائي قد فرض كل منهما حالة من السرية على حفل عقد قرانهما، لكنهما قررا بعدها نشر العديد من الصور من الحفل الذي اقتصر على حضور أسرة كل منهما، ووجهت حلا شيحة رسالة رومانسية لزوجها معز مسعود بعد الاحتفال وقالت: "لحظة خاصة جداً لنا.. اليوم الحمد لله احتفلت بعقد قراني وسط أسرتي الكريمة وأسرة زوجي الكريمة، وحبيت اشارككم لحظات فرحتنا".