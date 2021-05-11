مسلسل "ضل راجل" الحلقة 29 جريمة قتل جديدة وحفيدة ياسر جلال على قيد الحياة

في الحلقة 29 من مسلسل "ضل راجل"، جلال يخطف غادة بعد خروجها من الجيم ويساوم والدها خليل بك بأن حياة من قتل حفيدته مقابل حياة ابنته.

ضياع ورقة الزواج

جلال يكشف لخليل بك أن عمرو كان محتفظا بورقة الزواج والفيديو الذي يورطهم جميعا في الاعتداء على ابنته وأنه قد أخذهما منه.

عمرو يذهب إلى بيت ملك ويقوم بربط أسرة جلال و استعادة الفيديو و ورقة الزواج العرفي من حقيبة ملك.

مقتل أحد المتهمين

سليم يذهب إلى منزل عمرو بسبب عدم تخلصه من ورقة الزواج والصدمة الأكبر أنه رأى هناك والدته التي أخبرته بالزواج من عمرو في السر، وبعد تهديد عمرو لسليم بالسلاح يتشاجر الثنائي فتخرج رصاصة لتقتل أحدهما.

خليل بك وبتوجيه من ذراعه الأيمن عادل، يقول لجلال أن حفيدته مازالت حية، لذا فإن حياتها مقابل حياة ابنته غادة.

المسلسل بطولة ياسر جلال ونور اللبنانية و نيرمين الفقي .