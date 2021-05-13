مسلسل "لعبة نيوتن" الحلقة 30 مؤنس يعود لزوجته الأولى وحازم يعترف بجريمة القتل

منى زكي "هنا" تنجح في إعادة ابنها إبراهيم في الحلقة 30 و الأخيرة من مسلسل "لعبة نيوتن"، ويطلقها"مؤنس" محمد فراج ويعود إلى زوجته الأولى، ويعترف "بدر" سيد رجب بأنه المتسبب في زراعة المواد الممنوعة، كما يعترف "حازم" محمد ممدوح بجريمة القتل التي ارتكبها.

بدر يحمي حازم وهنا من السجن

تبدأ التحقيقات مع "هنا" منى زكي و"حازم" محمد ممدوح الذي يحاول أن يدافع عن هنا ويؤكد أنها لم تكن موجودة أثناء ما حدث بسبب رحلتها في الولايات المتحدة الامريكية، وتحاول النيابة الإيقاع بالثنائي وتحديدا بعد مواجهتهما بإعتراف "حامد" أسامة الهادي عن هجوم "شاهين" على المنحل وحرقه، ويبدأ حازم بالشعور بالأزمة التي يمربها عندما يتذكر جريمة القتل التي ارتكبها ويبدأ في فقدان القدرة على السمع.

ويلتقي حازم وهنا بـ"بدر" سيد بدر أثناء دخوله التحقيقات ويعترف بأنه هو من قام بزراعة المواد الممنوعة داخل المزرعة، وينفي اشتراك كل من حازم وهنا معه في هذا، وينفي كذلك بدر أنه المتسبب في ذهاب "شاهين" أحمد طلعت إلى منحل حازم من أجل حرقه، وأن شاهين هو من قام بذلك بمفرده، وأمرت النيابة بحبس بدر بينما أفرجت عن كل من حازم وهنا.

مؤنس يحاول الهروب بإبراهيم خارج مصر

محمد فراج "مؤنس" يقرر الذهاب بـ"إبراهيم" ابن حازم وهنا إلى الولايات المتحدة ويتصل بـ"سارة" زوجته الأولى آلاء سنان ويخبرها بأنه سوف يأتي إليها ومعه إبراهيم، ويذهب مؤنس إلى المطار من أجل السفر، وبعد خروج كل من هنا وحازم من الحبس يحاولان البحث عن مؤنس بعدما علما أنه أخذ إبراهيم ويحاول الهروب به إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

هنا تحاول البحث عن رحلة مؤنس وتطلب من سارة زوجة مؤنس الأولى أن تساعدها فتقدم لها معلومات عن رحلته في محاولة للوصول إليه ومنعه من السفر، مؤنس يحاول أن يقنع نفسه بكونه الشخص المناسب من أجل أن يتولى تربية إبراهيم الذي يتحدث معه أنه سوف يكون تعويض مناسب له على عدم إنجابه وأنه لن يتخلى عنه.

هنا تعيد ابنها إبراهيم وحازم يعترف بجريمة القتل

تصل كل من هنا وحازم إلى المطار ويتم منعهما من الدخول، وتحجز هنا طائرة من أجل التمكن من الدخول وهناك تلتقي بمؤنس وتمنعه من السفر، وتنجح هنا في إقناعه بترك ابنها وإعادته لها، ويقتنع مؤنس بما تقوله هنا بعدما تذكره بما حدث له في طفولته وتسبب والده في ابتعاده عن والدته، كما يطلق مؤنس هنا.

بعدما تستعيد هنا ابنها يعترف لها حازم بجريمة القتل التي ارتكبها ويخبرها بأنه سوف يذهب من أجل الاعتراف بجريمته ويؤكد لها بأنه سوف يعود بعد سنوات إليهما، كما تعده هنا بأنها سوف تنتظره ويتركها ويرحل، وتبقى هنا مع شقيقتها و "زي" آدهم الشرقاوي.