4 مسرحيات ينتظر الجمهور عرضها في عيد الفطر.. "أبو العربي" و"صباحية مباركة" الأبرز

يشهد موسم عيد الفطر المبارك عرض عدد من المسرحيات في بعض المسارح بمصر وعلى عدد من المنصات أيضًا، وهي الأعمال المسرحية التي ينتظرها الجمهور وأعلن عنها نجوم هذه الأعمال مؤخرًا وكشفوا جزء من تفاصيلها.

أبو العربي

الفنان هاني رمزي يعود إلى خشبة المسرح بعد غياب حوالي 18 عاما، منذ آخر مسرحياته وهي "كدا أوكيه"، ويعود النجم المصري بمسرحية جديدة بعنوان "أبو العربي" التي يشارك في بطولتها كل من داليا البحيري وحجاج عبد العظيم ومحمد جمعة وأحمد فتحى وعمرو عبد العزيز، وكان هاني رمزي قد قدم شخصية أبو العربي في فيلم قبل سنوات مع النجمة منة شلبي ليعيد تقديم نفس الشخصية خلال موسم عيد الفطر.

وكشف هاني رمزي عن بوستر المسرحية وموعد ومكان عرضها عبر انستجرام، وعلق على البوستر وقال: "كل سنه وانتم طيبين أبو العربي راجع تاني على خشبة المسرح في العيد إن شاء الله على مسرح جراند طيبة بمدينة نصر".

جريمة في المعادي

النجم أشرف عبد الباقي كشف كذلك عن إعادة عرض 2 من مسرحياته الشهيرة في عيد الفطر المبارك، الأولى دوت الخليج "جريمة في المعادي" حيث نشر جزء من العروض السابقة على انستجرام وعلق قائلًا: "هى الناس دى بتعمل كده ليه؟ استنونا أول يوم العيد على مسرح الريحاني.. مسرحية كلها غلط جريمة في المعادي"، والمسرحية من بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبد الباقي.

صباحية مباركة

كما كشف أشرف عن عرض مسرحية "صباحية مباركة" في العيد أيضًا ونشر مقطع منها وعلق عليه بقوله: "مسرحية صباحية مباركة راجعة لكم تاني.. أول يوم العيد على مسرح جراند نايل تاور"، والمسرحية من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، وغيرهم ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وإنتاج وإخراج أشرف عبد الباقى.

مدرسة المشاغبين

ومن المقرر عرض مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان لأول مرة عبر منصة شاهد فى عيد الفطر، ضمن فعاليات "العيد معانا"، والمسرحية الشهيرة عرضت لأول مرة عام 1973، وهى من تأليف على سالم، إخراج جلال الشرقاوى، وشارك فى بطولتها مع عادل إمام، أحمد زكى، سعيد صالح، يونس شلبى، سهير البابلى، هادى الجيار، حسن مصطفى، عبد الله فرغلى.