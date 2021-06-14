الموت يفجع حمادة هلال في عمته وينعيها برسالة مؤثرة

حمادة هلال تلقى خبراً حزيناً اليوم بوفاة عمته، وأعلن الخبر للجمهور اليوم ونشر نعياً مؤثراً لعمته الراحلة، وتلقى التعازي من زملائه الفنانين على مواقع التواصل.

حمادة هلال يعلن وفاة عمته

وأعلن الفنان حمادة هلال اليوم وفاة عمته، ونشر نعياً مؤثراً عبر حساباته بمواقع التواصل بعد رحيل عمته، وقال:" إنا لله وإنا اليه راجعون.. عمتي أم محمد في ذمة الله..أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر لها ويرحمها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويسكنها فسيح جناته ويصبر أولادها ويصبرنا جميعاً.. نسألكم الدعاء"، ونشر عدة أدعية على صفحاته بمواقع لتواصل لعمته الراحلة، وتلقى عشرات الرسائل من جمهوره لمواساته.

النجوم يواسون حمادة هلال بعد وفاة عمته

ووجه عدد من النجوم رسائل مواساة وتعزية للفنان حمادة هلال بعد إعلانه عن وفاة عمته، وحرص عدد منهم على دعمه في تعليقاتهم على الخبر، ومنهم الممثل محمود الليثي الذي كتب له:" البقاء و الدوام لله ربنا يرحمها و يغفرلها"، وكذلك المطرب أحمد جمال الذي علق له:" البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفرلها يارب"، بالإضافة إلى مي كساب ومحمد عز وعدد من الفنانين.

حمادة هلال يتلقى الإشادات بسبب موقف مميز مع معجبيه

وكان حمادة هلال قد ودع والدته الراحلة الصيف الماضي قبل أن يفقد عمته اليوم، ويحرص على نشر رسائل لوالدته الراحلة على حساباته بمواقع التواصل بعدما ودعها وقتها قائلاً: "كنتي راضية طول الوقت وحامدة ربنا وعلى قد صبرك وتعبك في تربيتنا أنا واخواتي على قد ما كنتي بتصبري وتتفائلي بالخير وربنا بيكرمك ودايما تفرحي اللي حواليكي وكنتي طول عمرك طفلة.. يا رب أمي كانت مؤمنة بيك كامل الإيمان وبأن محمد عبدك ورسولك.. أسالك يا الله أن ترزقها صحبته في الفردوس الأعلى يا رب العالمين.. أسألكم الدعاء والفاتحة".

وتلقى حمادة هلال الإشادات على مواقع التواصل مؤخراً بعد موقفه المميز مع أحد معجبيه والذي كتب إسم مسلسله الأخير "المداح" على رأسه، بسبب اعجابه بالمسلسل وبحمادة هلال، إلا انه وجه رسالة إلى جمهوره طلب منهم التوقف عن هذا الأمر وقال:" ‏أنا الحمد لله أكيد فرحان بنجاح مسلسل المداح بس مش حابب أطفالنا يعمل الرسمة دي حتى لو بحب.. أنا بشكر الطفل الجميل ده والحلاق الشاطر بس وحياة ربنا عندكم بلاش".