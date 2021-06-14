فيديو جومانا مراد تبكي بحرقة بسبب انتقادات صورها بعد وفاة ابنتها:"حزنت مثل لحظة دفنها"

جومانا مراد ردت مجدداً على الانتقادات التي تعرضت لها مؤخراً بسبب صورها مع صديقتها الفنانة سوزان نجم الدين بعد وفاة ابنتها، وهو ما جعل البعض ينتقدها لتجاوزها أحزانها على ابنتها بعد أشهر من وفاتها.

رد مؤثر من جومانا مراد على منتقدي صورها بعد وفاة ابنتها

وردت الفنانة جومانا مراد على انتقادات صورها الأخيرة مع الفنانة سوزان نجم الدين في أحدى المناسبات، والتي ظهرت بها جومانا وهي ترتدي الملابس الملونة ووثقت لحظة مرحة مع صديقتها وذلك في أول ظهور بعد وفاة ابنتها منذ ما يقارب 3 أشهر، وقالت جومانا في تصريحات لها مع برنامج "ذا انسايدر بالعربي" إن التقاليد والعادات تقضي بعدم ارتداء الأسود على الأطفال المتوفيين ولا يقام لهم عزاء، وأضافت إنها اضطرت إلى إقامة ما يشبه العزاء بسبب رغبة المحيطين بها لمواساتها.

جومانا مراد:"التنمر وجعني وأبكاني مثل لحظة دفن ابنتي"

وتابعت جومانا مراد في تصريحاتها إن ابنتها توفيت منذ أكثر من شهرين، وأقامت العزاء لانها لن تستطيع ان تستضيف كل محبيها وأصدقائها في منزلها، وعبرت عن امتنانها بسبب وجود أصدقاء وأحباء لها في الوسط الفني العربي، وقالت إن الجميع واساها وقدم لها العزاء، ووجهت الشكر لكل من ساندها في تلك الفترة.

ولم تتمالك جومانا مراد دموعها أمام الكاميرا أثناء الحديث عن تلك الانتقادات التي تعرضت لها، وبكت بحرقة وتوقفت عن الحديث بسبب دخولها في نوبة بكاء، وقالت إن التنمر والانتقادات جعلتها تشعر بألم ووجع كبير، وبكت مثل لحظة بكائها عند دفن ابنتها، وشعرت أن الناس تستكثر عليها الضحكة، ومن الصعب أن يحكم عليها الجميع بسبب صورة لها وكأنها ستنسى ابنتها، وقالت إن صديقتها سوزان نجم الدين حاولت أن تخرجها من أحزانها وتشكرها على هذا الأمر.

سوزان نجم الدين تدافع عن جومانا مراد

وقالت سوزان نجم الدين في تصريحاتها للبرنامج إنها شعرت بالقهر بسبب الانتقادات لجومانا مراد خاصة بعد بكاء الأخيرة بسبب هذا الموقف، واعتذرت لها بسبب تعرضها للانتقادات على صورها معها، كانت جومانا مراد قد أنهت حدادها على ابنتها، وقررت العودة لممارسة حياتها بشكل طبيعي، ونشرت بعض صورها مع صديقتها الفنانة سوزان نجم الدين، بعد أحدث لقاء لهما، خلال تواجدهما في أحد المطاعم، وأشادت بصداقتهما وعلاقتهما الطيبة، فعلقت على الصور بقولها: "الاصدقاء الطيبين المحبين نعمة من الله، شكرا حبيبتي سوزان على طيبتك ومحبتك واحتوائك وعلى العزيمة واللمة والجمعة الحلوة والله يجمعك مع اولادك بأقرب وقت ويفرح قلبك فيهن متل ما بتفرحي قلوبنا دايما".