هيفاء وهبي وأكرم حسني يعلنان تفاصيل أغنيتهما الجديدة "لو كنت" وتفاعل كوميدي من النجوم

هيفاء وهبي وأكرم حسني شوقا الجمهور اليوم لأغنيتهما الجديدة "لو كنت"، وطرحا بوستر الدويتو الجديد لهما، وتفاعل مع الأغنية عدد كبير من النجوم في الوسط الفني والذين علقوا بطرافة على عنوان الأغنية.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يشوقان الجمهور لأغنيتهما

وبدأ الثنائي هيفاء وهبي وأكرم حسني الترويج لأغنيتهما الجديدة "لو كنت"، واختارا طريقة كوميدية وطريفة للترويج للأغنية، إذ نشرت هيفاء وهبي صورة جديدة لها على مواقع التواصل، وعلقت عليها بتعليق غامض وقالت:" لو كنت عين مغمضة.. كنت أبقى برضه شايفة"، في حين نشر أكرم حسني صورة له وعلق بطرافة:" لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف"، وتفاعل مع هاشتاق "لو كنت" عدد كبير من النجوم دون الكشف عن سببه وطبيعة العمل المنتظر وراءه.

هيفاء وهبي وأكرم حسني يطرحان "لو كنت"

وكشفت هيفاء وهبي تفاصيل العمل الفني الذي يجمعها بأكرم حسني لأول مرة، حيث انتهت من تسجيل أغنية دويتو معه بعنوان "لو كنت"، وطرحت بوستر الأغنية على حساباتها بمواقع التواصل، وشوقت الجمهور للأغنية كاشفة تفاصيلها وموعد عرضها، وعلقت على بوستر الأغنية وقالت:" لو كنت.. 14 يونيو ٢٠٢١ - الساعة ٥ مساءً بتوقيت القاهرة | ٦ بتوقيت بيروت على يوتيوب، و ١٥ يونيو ٢٠٢١ على المنصات".

النجوم يتفاعلون بطرافة مع أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي

وتفاعل مع إعلان أكرم حسني وهيفاء وهبي عن أغنيتهما الجديدة عدد كبير من النجوم، والذين نشروا تعليقات طريفة على عنوان الأغنية "لو كنت"، ومنهم الفنانة آيتن عامر التي نشرت صورتها وعلقت:" ‎لو كنت ساعة كنت هابقي ساعة حظ ما تتعوضش"، ونشر هشام ماجد صورة له وعلق:" لو كنت ورقة كنت هبقي ١٠٠ جنيه"، أما كريم فهمي فعلق على الهاشتاق قائلاً:" لوكنت رف مطبخ كنت هبقي عالي فوق".

وانضم عدد من النجوم إلى حملة الترويج لأغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي الجديدة ومنهم محمد أنور وأوس أوس وأحمد الشامي والمطرب أحمد فهمي ومحمد عطية والموزع نادر حمدي وأحمد أمين ومصطفى خاطر وميريهان حسين وغيرهم.