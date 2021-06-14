ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشف تفاصيل حالة والده بعد خضوعه لعملية جراحية.. بالفيديو

عبد الرحمن أبو زهرة، الفنان المصري القدير، أقلق الجمهور في الفترة الأخيرة بعد الكشف عن خضوعه لعملية جراحية بسبب إصابته بكسر في عظام الحوض، وكشف ابنه عن تفاصيل وتطورات حالته بعد انتهاء العملية.

تطورات حالة عبد الرحمن أبو زهرة الصحية

وتحدث أحمد ابن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تفاصيل حالة والده الصحية في تصريحات له مع برنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وقال إن والده كان يتواجد في المستشفى بسبب خضوعه لفحوصات روتينية على أذنه، ولكنه سقط أرضاً في المستشفى وأجرى فحوصات وأشعة للإطمئنان على حالته بعد حادث السقوط ولم يكتشف شيء وأخبره الطبيب إنها مجرد كدمات قوية فقط من أثر السقوط.

ابن عبد الرحمن أبو زهرة يكشفت تفاصيل حالة والده

وتابع ابن عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحاته عن والده، أنه شعر بعدها بفترة بآلام شديدة في منطقة الحوض، وهو ما جعله يجري أشعة دقيقة للكشف عن حالته، وتبين إنه مصاب بشرخ في الحوض أعلى قدمه اليسرى، لذلك أجرى عملية جراحية لتركيب دعامات، وطمأن ابن عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور على حالة والده وقال إن العملية الجراحية كانت بسيطة وأجريت بنجاح وغادر المستشفى اليوم بعد الإنتهاء منها.

عبد الرحمن أبو زهرة يخضع لعملية جراحية

وأضاف ابن عبد الرحمن أبو زهرة أن والده يخضع في الفترة الحالية لجلسات مكثفة من العلاج الطبيعي لكي يستعيد حركته الطبيعية، وقال إن والده يفضل ألا يعرف الجميع عن حياته الخاصة أي شيء، ولكنه أراد أن يطمئن محبيه بعد العملية الأخيرة، وكشف أن والده خضع لعملية جراحية كبيرة في ألمانيا في عام 2006 وأخفى الأمر عن الجميع حتى الآن، وطمأن الجمهور على حالة والده الصحية وقال إنه سيعود قريباً إلى حياته الطبيعية.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد كشف مؤخراً عن خضوعه لعملية جراحية، وأقلق الجمهور على حالته بعد تدوينته على حسابه بفيسبوك وقال:" اجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض نظرا لحدوث شرخ فيه.. يارب الشفاء القريب"، وكان آخر ظهور فني لعبد الرحمن أبو زهرة في موسم رمضان الماضي من خلال مشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري.