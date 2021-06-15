علا غانم تكشف السبب الحقيقي لعودتها لمصر والأضواء بعد غياب 4 سنوات.. بالفيديو

علا غانم، الفنانة المصرية، تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي اليوم بعد ظهورها الخاطف اليوم بعد غياب لما يقارب 4 سنوات عن الأضواء، وهو ما أثار التساؤلات حول سبب عودتها لمصر مجدداً بعد غياب.

علا غانم تستعد لحفل زفاف ابنتها

وأثارت الفنانة علا غانم التساؤلات اليوم بسبب ظهورها المفاجيء على مواقع التواصل بعد غياب لما يقارب 4 سنوات عن الظهور، وكذلك بعدما أعلنت عودتها لمصر بعد سنوات من تواجدها في أمريكا، وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات حول سبب عودتها، وعلاقته بعودتها للتمثيل وتعاقدها عن أعمال جديدة في الفترة المقبلة، ولكن علا غانم كشفت في تصريحات لبرنامج "إي تي بالعربي" إنها تستعد لحضور حفل زفاف ابنتها في القاهرة.

السبب الحقيقي لعودة علا غانم إلى الأضواء

وكشفت علا غانم في تصريحاتها إنها جاءت إلى القاهرة من أجل حضور حفل زفاف ابنتها الخميس المقبل، وإنها ستسافر مرة أخرى إلى أمريكا بعد انتهاء حفل الزفاف، ولم تكشف علا غانم تفاصيل أخرى عن حفل زفاف ابنتها، ويبدو أنها ستحتفل بزواج ابنتها الثانية "كاميليا"، بعد احتفالها منذ عامين بزواج ابنتها "فريدة"، ولم تكشف وقتها تفاصيل الزفاف أيضاً وأكتفت بنشر صورة لابنتها من حفل عقد القران.

علا غانم تتصدر مواقع التواصل بعد عودتها للأضواء

وكانت الفنانة علا غانم قد تصدرت مواقع التواصل بعد عودتها للأضواء، وتداول الجمهور فيديو لها اليوم وظهرت به بملامح متغيرة بعض الشيء عن آخر ظهور لها منذ أعوام، كما تحدثت عن معاناتها بسبب عدم قدرتها على ضبط شعرها بالشكل الذي ترغب به، وعلقت:" بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي.. ورجعت عشان أظبط شعري"، وذلك طوال السنوات الـ4 الماضية بعدما سافرت للاستقرار في أمريكا مع أسرتها وابتعادها عن الوسط الفني دون إبداء أسباب واضحة حتى هذه اللحظة.

الجدير بالذكر أن علا غانم كانت قد اختفت لمدة 4 سنوات تقريبًا منذ أن شاركت في فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي ومروى وأحمد بدير وإخراج عاطف شكري، ومسلسل "طعم الحياة" مع سامو زين وساندي وحسناء سيف الدين وإخراج عبد العزيز حشاد، إضافة إلى مسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال ومحمود عبد المغني وهنا شيحة وإخراج أحمد سمير فرج.