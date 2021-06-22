صور نجم الكرة رياض محرز يعلن خطبته.. تعرفوا على خطيبته الحسناء البريطانية

رياض محرز، نجم الكرة الجزائرية والعالمية، خطف الأنظار اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان خطبته على البريطانية تايلور وارد، والتي نشرت عدة صور من حفل خطوبتها على انستقرام.

رياض محرز يحتفل بخطبته على تايلور وارد

ونشرت عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد صوراً لها مع نجم الكرة الجزائري رياض محرز، أثناء قضائهما أجازتهما في اليونان، واستعرضت خاتم خطبتها وأعلنت خطبتها رسمياً من نجم نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي، وخطفت الأنظار برومانسيتها مع رياض محرز بعد إعلان الخطوبة، ونشرت عدة صور لهما مع أصدقائهما أثناء الاحتفال بهذه المناسبة، وشارك الجمهور العربي الاحتفال بخطبة رياض محرز اليوم.

رياض محرز يعلن خطبته على تايلور وارد

ونشرت تايلور وارد، خطيبة رياض محرز، رسالة رومانسية إليه بعد خطبتهما وقالت على تعليقاً على الصور على حسابها بانستقرام:" لا يوجد شخص أفضل أن أعيش هذه الحياة معه، هذه دوت الخليج حياتنا.. لا أطيق الانتظار حتى نكبر سوياً.. أحبك"، ورد رياض محرز على تعليق خطيبته بعدة رموز تعبيرية تدل على حبه لها، وعلق لها قائلاً: "أحبك".

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن تفاصيل حفل الخطوبة، وذكرت أن رياض محرز فاجأ تايلور وارد بخاتم الخطوبة أثناء قضاء أجازتهما مع أصدقائهما في أحدى الجزر باليونان، وكشفت الصحيفة أن الخاتم بلغت قيمته 400 ألف جنيه إسترليني، وأنه صنع خصيصاً لهذه المناسبة، وكشفت الصحيفة أن تايلور لم تتوقع ذلك وعاشت حالة من الفرحة، ومن المتوقع ان يواصلا احتفالاتهما الفترة المقبلة مع أصدقائهما، ويجهزان حالياً منزل الزوجية في إنجلترا.

معلومات عن تايلور وارد خطيبة رياض محرز

ويذكر أن تايلور وارد، 23 عاما، تعمل كعارضة أزياء وهي ابنة نجمة تلفزيون الواقع ومصممة الديكور داون وارد، وتحظى بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل وانستقرام، ويعيش نجم الكرة رياض محرز هذه الأيام فترة تألق رياضي، وذلك بعد الفوز مع ناديه مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي، وكذلك الصعود إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وحقق محرز من قبل عدة انجازات أبرزها بطولة أمم أفريقيا مع منتخب الجزائر وكذلك لقب الدوري الانجليزي مع نادي ليستر سيتي.