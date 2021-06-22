نادين نسيب نجيم وقصي خولي يكشفان كواليس مشهد سقوطهما في "عشرين عشرين" ويغرقان بالضحك..شاهدوا

نادين نسيب نجيم النجمة اللبنانية واصلت الكشف عن لقطات من الكواليس المرحة التي عاشتها وقت تصوير مسلسل "عشرين عشرين" الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا.

كواليس جديدة ومرحة من مسلسل "عشرين عشرين"

نادين نسيب نجيم نشرت عبر انستجرام، مقطع فيديو من كواليس أحد المشاهد الدرامية الهامة التي عرضت بالحلقة الأخيرة من مسلسل "عشرين عشرين"، والتي ظهرت فيها نادين وهي تحاول الهروب من صافي الذي قدم دوره النجم السوري قصي خولي، ثم تقوم بضربه بآلة معدنية.

وبالرغم من أن المشهد يتسم بالجدية ضمن الأحداث الدرامية في الحلقة الأخيرة من العمل، إلا أن الكواليس جاءت مضحكة للغاية، فعند محاولة ضرب نادين نجيم لقصي خولي، وقع الثنائي أرضًا ودخلا في نوبة ضحك، وسط حالة من الكوميديا من جميع طاقم التصوير المحيطين بهم.

تعليق طريف من قصي خولي على كواليس أحد مشاهد الحلقة الأخيرة من "عشرين عشرين"

وعلقت نادين نسيب نجيم على الفيديو المرح من كواليس مسلسل"عشرين عشرين" وقالت: "كانت وقعة منهنهة رحت طاجة فوق الزلمة شك على راسي، من كواليس تصوير آخر حلقة من مسلسل ٢٠٢٠"، واشتهرت نادين في المسلسل بلزمة "منهنة" التي كانت تقولها كثيرًا ضمن الأحداث.

من جانبه أعاد قصي خولي نشر المقطع عبر حسابه على انستجرام، وأرفقه بتعليق قال فيه: "الموقع غزا السوشيال ميديا.. المخلوقة نادين نسيب نجيم كانت محمسة كتير لدرجة أنو طارت وطيرتنا معها أيام حلوة كتير.. كل الحب لفريق العمل من المخرج لكل الموجودين على اللهفة والمحبة لأنه كمان هنن طارو من الرعبة لعنا بعد الشوفة يلي شوفوها".

تفاصيل مسلسل "عشرين عشرين

ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا كبيرًا بين متابعي كل من نادين نجيم وقصي خولي، الذي أشادوا بخفة ظلهما وكواليسهما المرحة التي انعكست على أجواء المسلسل وبينت حالة التفاهم بين النجمين.

الجدير بالذكر أن مسلسل "عشرين عشرين" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، تدور قصته حول نقيب في الجيش تُدعى سما تحاول البحث عن أدلة قوية من أجل الإيقاع برجل عصابات يدعُى صافي يقوم بالعديد من الجرائم في الخفاء، إلا أنها تقع في حبه، وشارك في بطولة العمل بجانب نادين نسيب نجيم وقصي خولي، كل من فادي إبراهيم وفادي أبو سمرة ورولا بقسماتي وكارمن لبس وغيرهم، وتأليف نادين جابر وبلال شحادات وإخراج فيليب أسمر.

جميع الصور بالموضوع مأخوذة من الحساب الرسمي للنجمين نادين نسيب نجيم وقصي خولي على انستجرام

