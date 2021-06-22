فيديو هبة الدري تكشف عمرها الحقيقي وتتحدث عن مرض ابنها لأول مرة

هبة الدري الفنانة الشهيرة أطلت على متابعيها في مقطع فيديو جديد شاركته عبر سناب شات، وكشفت من خلاله عن تفاصيل من حياتها الخاصة، وتحدثت عن عمرها الحقيقي.

هبة الدري تكشف عمرها الحقيقي

هبة الدري أكدت أنها في شهر يوليو المقبل سوف تبلغ من العمر 39 عامًا، وعن إمكانية إنجابها طفلة أكدت هبة أن الأمر يحتاج إلى التفكير بهدوء وتأن، وأنها عادة ما تمنح نفسها 4 أعوام بين كل طفل وأخر، كي تستطيع تربيته بشكل جيد.

هبة الدري تتحدث عن إمكانية الإنجاب مجددًا

وأكدت الفنانة الشهيرة أن الفرق بين ابنها الأكبر بدر والأصغر فهد هو 4 سنوات، لافتة إلى أن الأخير أرهقها كثيراً في تربيته، كونه مصابًا بمرض ADHD، فهو يحتاج إلى عناية خاصة دائمًا لأنه عصبي ويصرخ باستمرار.

وأوضحت هبة الدري أن التفكير في إنجاب طفلة وهي على مشارف الأربعين عامًا، سيكون أمرًا صعبً إلى حد كبير، وتفاعل عدد كبير من متابعي هبة الدري معها وتمنوا لها عامًا سعيدًا تزامنًا مع اقتراب عيد ميلادها.

عودة هبة الدري لزوجها بعد انفصال قصير

وكانت هبة الدري وزوجها نواف العلي قد ظهرا معًا بأول لقاء تلفزيوني مؤخرًا بعد الصلح بينهما وعودتهما عقب فترة قصيرة من الإنفصال، فأعرب الثنائي عن سعادتهما بعودة الأمور إلى طبيعتهما بينهما في لقاء لبرنامج "ذا انسايدر"، وأشار كل منهما إلى أن الخلافات قد تحدث بشكل طبيعي بين العائلات والأشخاص لكن الأهم هو كيفية تخطي هذه المشاكل.

وأعرب الزوجين عن سعادتها بالصلح، كما لفت نواف العلي إلى أنه فوجئ بالتفاعل الكبير الذي حظيت به مسألة طلاقه وعودته لزوجته.

الجدير بالذكر أن نواف العلي أعلن نبأ انفصاله عن هبة الدري في فبراير الماضي، عبر حسابه على"انستجرام" كما تبرأ من تصرفات طليقته وقتها التي خرجت في فيديو ايضا في أولى أيام طلاقها أكدت فيه أنها تحمد الله على انفصالها عن زوجها، كما أكدت أن أبناءها بالنسبة لها خط أحمر، وأشارت إلى أن طليقها عليه أن يتحمل تبعات هذه الأزمة لأنه هو من اشعلها خاصة بعد تعليق المشاهير على قضية انفصالهما، إلا أنهما عادا بعد أسابيع قليلة من الانفصال لبعضهما البعض.

جميع الصور مأخوذة من حساب هبة الدري الرسمي على انستجرام