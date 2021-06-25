فيديو رامي رضوان ينفي خروج دلال عبد العزيز من العناية المركزة: "حالتها تمر بمطبات"

دلال عبد العزيز الفنانة المصرية مازالت محل اهتمام قطاع كبير من المتابعين بعد مرور ما يقرب من شهرين من دخولها المستشفى عقب إصابتها بفيروس كورونا، والمراحل التي مرت بها طوال الفترة الماضية.

رامي رضوان يكشف تفاصيل جديدة في حالة دلال عبد العزيز

الإعلامي رامي رضوان زوج ابنتها الفنانة دنيا سمير غانم، حرص على مشاركة الجمهور بأخبار جديدة عن حالة والدة زوجته، في وسط الأنباء المغلوطة التي تنتشر مؤخرًا حول حالتها الصحية، وأكد رامي في برنامجه "مساء dmc" الذي عرض مساء أمس على شاشة dmc المصرية.

هل بدأت دلال عبد العزيز في التحرك بغرفتها؟

وقال الإعلامي إن أنباء نقل حماته إلى غرفة عادية، دوت الخليج أنباء غير صحيحة، لافتًا إلى أنها نقلت من غرفة العناية المركزة إلى غرفة أخرى في العناية أيضًا، لافتًا إلى أنها لم تتحرك بمساعدة المحيطين بها حتى الآن بحسب ما تردد مؤخرًا، خاصة وأنها سوف تكون مجازفة إذا بذلت أي مجهود في الفترة الحالية.

وأضاف رامي رضوان، أن لا يمكن أن توصف حالة دلال عبد العزيز الصحية بأنها تشهد تحسن كبير، وطالب الجمهور بالدعاء لها لأنها لازالت حالتها غير مستقرة حتى الآن وهناك "مطبات" مازالت تحدث في حالتها.

أسرة دلال عبد العزيز تواصل الدعاء لها

في السياق نفسه، كان عمرو وهبة الفنان المصري قد علّق على تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز مؤخرًا بعد زيادة التساؤلات حول حالتها وقال: "مش بحب اتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار، بس من خلال اتصالي بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر خالص".

تعليق عمرو وهبة على تطورات الوضع الصحي لوالدة صديقته الفنانة دنيا سمير غانم، أقلق قطاع كبير من جمهور الفنانة القديرة على حالتها الذين تمنوا الشفاء العاجل لها، والصبر عند معرفتها بفقدان شريك حياتها سمير غانم، ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من تأكيد أحد المصادر الطبية المسؤولة بمصر، على أن الفنانة المصرية تقترب من التماثل للشفاء، بالرغم من حاجتها إلى جلسات الأكسجين باستمرار.

وتحرص أسرة دلال عبد العزيز على الدعاء لها على مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار، من أجل تخطي تلك المرحلة الصعبة.

