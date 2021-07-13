نقش صخري يوثق تاريخ شق فلج مدروج بالرستاق يعود لسنة ٧٦٧ هجرية

الرستاق -العمانية: عثر على نقش صخري يوثق تاريخ شق فلج مدروج بوادي السحتن بولاية الرستاق في محافظة جنوب الباطنة والذي يعود لعام ٧٦٧ هجري. وقد عثر على النقش المواطن حمدان بن مسعود العبري – أحد المهتمين بالنقوش الصخرية. وقد كُتِب في النقش الصخري تاريخ يوم رفع فلج مدروج من محلة الحوض سنة 767 هجرية. وأشار حمدان العبري في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إلى أنّ فلج مدروج يسقي مزارع قرية مدروج المذكورة في التوثيق الصخري وما جاورها من (الحيول) الأخرى التي تمتد لنحو 4 كيلو مترات، وما زالت آثاره باقية ليومنا هذا. وقال الدكتور حمد بن سالم الذهلي – الباحث في التاريخ – في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن هذا النقش الصخري الخاص يعد من النقوش القديمة بوادي السحتن لا سيما تلك التي تتعلق بتوثيق عقد الأفلاج.

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