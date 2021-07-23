فيديو استقبال حافل من الجمهور السعودي لـ جورج وسوف في أول حفل له بالمملكة

جورج وسوف اشعل حفله الذي أقيم في جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات حفلات صيف جدة التي تقام برعاية الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم من شركة "بنش مارك".

استقبال حافل لجورج وسوف في جدة

جورج وسوف استقبله الجمهور السعودي على مسرح جدة سوبر دوم بشكل حافل من اللحظة الأولى لظهوره في حفله بفعاليات صيف جدة، ونادى الجمهور باسمه، ووجه الفنان السوري التحية للجمهور وشكره على هذا الاستقبال الكبير، وأكد على مدى شوقه لهذا اللقاء الأول الذي يجمعه بهم، وأكد كذلك في كلمة قصيرة أثناء الحفل على أمنيته أن تتكرر حفلاته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القادمة وأن يلتقي من جديد بالجمهور، كما وجه لهم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقال جورج وسوف: "شكرا على تواجدي هنا، وإن شاء الله تتكرر دائما، وعساكم من عواده".

جورج سوف يشعل حفله بجدة بمجموعة من أجمل أغانيه

جورج وسوف قدم خلال الحفل مجموعة من أجمل الأغاني والتي من بينها أغنية "سلف ودين"، و"شيء غريب"، وكذلك كل من أغنية "رموش الأسمراني"، و"خسرت كل الناس" والتي قام الجمهور بترديد كلماتها مع النجم السوري وسط حالة من التفاعل الواسع.

ولم تكن دوت الخليج الأغنية الوحيدة التي قام بغنائها الجمهور مع جورج وسوف بل حظت أغنية "بستنى باليوم واليومين" على نصيب كبير من التفاعل، جورج وسوف ظهر في الحفل واقفا وكان يستند على عصا، كما أحيا الحفل مع النجم السوري كل من الفنانة سمرين، والفنان ابراهيم الدواليبي وذلك ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه لدعم المواهب.

كلمة جورج وسوف للجمهور قبل حفله بجدة

جورج وسوف منذ وصوله إلى المملكة العربية السعودية بات محط اهتمام الجمهور في المملكة، وقد عبر النجم السوري الكبير على مدى شوقه للقائه بهم خلال مقطع فيديو نشره حساب شركة "بنش مارك" المنظمة لحفل جورج وسوف في جدة، على تويتر.

قال فيه النجم السوري: "فرحان وكتير مبسوط، أنا هون في جدة وهغني وإن شاء الله تطلع حفلة جميلة.. وفرحتي لا توصف بأول مرة أغني بالمملكة العربية السعودية.. أشوفكم بخير"، وانتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر جمهور جورج وسوف في السعودية عن مدى استعدادهم لحضور ومتابعة الحفل على مسرح "جدة سوبر دوم".

جورج وسوف طرح في الفترة الأخيرة عدة أعمال فنية جديدة له، كان أحدثها أغنية "ياه عالزمن"، على قناته بـ"يوتيوب"، ومن قبلها أغنية "صاحي الليل"، وحققت أغانيه نجاحاً كبيراً على يوتيوب، وأحيا كذلك جورج وسوف في الأشهر الماضية حفلات أونلاين على تطبيق "شاهد"، قبل أن يعود للحفلات الجماهيرية.

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي لشركة "بنش مارك"المنطمة للحفل على "تويتر"، والحساب الرسمي لجورج وسوف على "انستجرام".