بعد نجاح "انتهى".. بلقيس تطرح أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية

القاهرة- دوت الخليج السبت,24 تموز (يوليو) 2021 - 00:03
طرحت المطربة بلقيس أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم "جبار" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي ومن توزيع عمر صباغ.
بلقيس تطرح أغنية "جبار" باللهجة اللبنانية
أختارت بلقيس في أغنيتها الجديدة "جبار" أن تقدم للجمهور اللهجة اللبنانية؛ وذلك كما قدمت من قبل عدد من الاغنيات بلهجات مختلفة سواء بالعراقية أو المغربية أو اللهجة المصرية مؤخرا بإنتهائها من تسجيل أغنية "دبلوماسي" المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.
وصورت المطربة بلقيس مؤخرا اغنية "جبار" في بيروت مع المخرج اللبناني ايلي فهد ووصلت في ساعات قليلة منذ طرحها بنسبة مشاهدة وصلت لأكثر من 100الف مشاهدة؛ وهو ما جعلها تحتل تريند تويتر داخل مصر في أولى ساعات طرح الأغنية ورغم أن الأغنية تنتمي للهجة اللبنانية وبلقيس تعتبر مطربة خليجية إلا أن الأغنية حققت رواجا كبيرا بين الجمهور، ويأتي ذلك بعد نجاحها اللافت بأغنية "انتهى" التي طرحتها منذ أيام.
بلقيس تحيي حفل غنائي في مصر
وتستعد بلقيس خلال الفترة المقبلة لحدثين هامين في مصر الاول هو تقديم حفل غنائي ضخم علي مسرح النافوره بدار الأوبرا المصرية يوم الثاني عشر من أغسطس المقبل مع المايسترو احمد طه؛ إضافة إلي أنها تستعد لطرح أغنية باللهجة المصرية لاول مرة تعاونت من خلالها مع الملحن عزيز الشافعي الذي كتب ولحن الأغنية .
يذكر أن بلقيس طرحت خلال الشهر الماضي اغنيتان حققت خلالهم تريند اليوتيوب لفتره طويلة وهي أغنية "ممكن" التي قدمتها كدويتو غنائي مع المطرب العراقي سيف نبيل وتجاوزت عدد مشاهدتها حتي الآن لأكثر من ٧٥ مليون مشاهدة، وأغنية "انتهي" التي كتب كلماتها مشاري إبراهيم وألحان عبد العزيز الويس وتوزيع علي المتروك وتعاونت بلقيس في الاغنيتان مع المخرج اللبناني دان حداد.
الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة بلقيس على "انستجرام" و"تويتر"، والفيديو المرفق.
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