فيديو نانسي عجرم تعود للكليبات المرحة والجريئة في "سلامات" وتثبت موهبتها كممثلة

نانسي عجرم طرحت فيديو كليب أغنية "سلامات" والتي تعد أحدث أغاني ألبومها الجديد "نانسي 10" والذي طرحت منه أكثر من أغنية خلال الأسابيع الماضية.

نانسي عجرم تطرح فيديو كليب أغنية "سلامات"

نانسي عجرم فاجئت جمهورها بالظهور المختلف في فيديو كليب أغنية "سلامات" والذي طرحته منذ ساعات عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، النجمة اللبنانية ظهرت في بداية الكليب في مشهد مصور مع كل من ماريا تنوري، ورنا محفوظ أثناء تواجدهن في مطعم وبسبب عدم قدرتهن على دفع ثمن الطعام يقررن الهروب، في مشهد يظهر موهبة نانسي عجرم في التمثيل أمام الكاميرا.

نانسي عجرم في أغنية "سلامات" قدمت شكلا جديدا عن الأغاني التي طرحتها في الفترة الماضية، وظهرت في الكليب بإطلالة مميزة، بالإضافة إلى تقديمها أكثر من رقصة أعادت للأذهان الأغاني الأولى للفنانة اللبنانية والتي حققت نجاحا كبيرا وتسببت في شهرة واسعة لها، كما أن الأجواء المبهجة والبسيطة التي سيطرت على الفيديو كليب أثارت أهتمام الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي مما جعلهم يتفاعلون بشكل واسع مع الفيديو كليب الجديد.

نانسي عجرم تحتفل بفيديو كليب "سلامات"

أغنية "سلامات" لنانسي عجرم دوت الخليج من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، و توزيع هادي شرارة، وقد حققت الأغنية بعد طرحها على القناة الرسمية للفنانة اللبنانية ما يقارب من 100 ألف مشاهدة بعد أقل من 3 ساعات من طرحها، نانسي عجرم روجت في الساعات الأخيرة لأغنية "سلامات" عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما نشرت العديد من التعليقات الخاصة بأصدقائها وجمهورها وآرائهم في الأغنية.

ونشرت نانسي عجرم تغريدة للمخرجة المصرية بتول عرفة التي علقت على فيديو كليب أغنية "سلامات" وأشادت بموهبة النجمة اللبنانية بالتمثيل أمام الكاميرا، كذلك بدور صناع الفيديو كليب في هذا الظهور المميز لنانسي عجرم فكتبت: "فى مطربين كتير أصواتهم رائعة و لكن قليل منهم اللى عنده ها الحضور و إجادة التمثيل أمام الكاميرا ، نانسى بتاكل الكاميرا مش بس بتقف أدامها كليب مختلف لمخرج مختلف و مدير تصوير رائع الف مبروك".

صور نانسي عجرم تتصدر ميدان تايمز سكوير

صور نانسي عجرم تصدرت في الأيام الماضية ميدان تايمز سكوير في نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية، احتفالاً للألبوم الجديد "نانسي 10" ودعاية له، وأعادت نانسي عجرم نشر صورها في تايمز سكوير على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، واحتفلت مع جمهورها بالألبوم الجديد وأصدائه الإيجابية، ونشر حساب "سبوتيفاي" بالعربي الصور وعلق عليها:" نانسي عجرم أول فنانة تتألق في تايمز سكوير بألبوم باللغة العربية لا تفوتوا ألبومها الجديد Nancy10.."، حيث يعتبر هذا الألبوم هو العاشر في مسيرة النجمة اللبنانية، ويحتوى على العديد من الأغاني من بينها أغنية "على شانك"، و"حياه"، و"يا ناس قولولي"، "بدي حدا حبو".

الصور مأخوذة من الحساب الرسمي للفنانة نانسي عجرم على "انستجرام"، والفيديو المرفق.